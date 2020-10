Erna Solberg håper vaksine kan godkjennes rundt juletider – i beste fall

– I alle europeiske land stiger nå smitten kraftig. Flere land er i vei til å stenge ned igjen, sier statsminister Erna Solberg (H). Neste uke kommer nye tiltak også i Norge, varsler hun.

Statsminister Erna Solberg (t.v.) på pressekonferanse fredag, mens Camilla Stoltenberg (t.h.) ved FHI er på vei opp på podiet. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

23. okt. 2020

– Selv om Norge har forholdsvis lave smittetall, registrerer vi at antallet innleggelser og smittede har steget den siste tiden. Jeg er bekymret, sa statsminister Erna Solberg (H) i åpningen av pressekonferansen sin fredag.

Der møtte regjeringen og helsetoppene. Budskapet var delt:

Statsministeren varslet at det forberedes nye, målrettede tiltak allerede neste uke.

Hun varslet også at en vaksine kan bli godkjent til jul.

Solberg ba flere ganger alle i Norge tenke over hvor mange de møter fremover.

– Jo færre personer vi møter, jo mindre sprer viruset seg. Hver og en bør tenke over hvor mange vi omgås, sa hun.

Skal du i ett stort middagsselskap, er det kanskje ikke så lurt å gå i et annet kort tid etterpå, påpekte hun. Samtidig sammenlignet hun med andre europeiske land: Mens Norge fortsatt er relativt åpent, så er enkelte andre land på vei inn en ny full lockdown nå.

Solberg advarte om at november kan bli en tøff måned for mange.

– Når vi nå velger å komme med flere tiltak neste uke, er det fordi et krafttak i november og begynnelsen av desember gir mulighet for en normal julefeiring med våre nærmeste. Det er noe jeg tror alle vil sette pris på, sa hun.

Vaksine nærmer seg

Statsministeren varslet samtidig at en vaksine i beste fall kan bli godkjent for bruk allerede rundt juletider. Håpet er at Norge raskt også vil få de første dosene.

– Selv om de første godkjennelsene kan komme før nyttår, betyr ikke det at vaksinene blir tilgjengelige i Norge før nyttår, understreket imidlertid Stoltenberg.

– Når vaksinen kommer, vil vi at flest mulig som anbefales vaksine, tar den, sa Solberg.

Den blir gratis og frivillig, understreket statsministeren nok en gang. Hun viste til at rundt 70 prosent i befolkningen er positive til å ta en vaksine, slik ferske målinger viser.

– Vi vil sørge for god informasjon, slik at også de som er usikre, kan ta en avgjørelse, sa hun.

Ikke aktuelt for barn i første omgang

Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet (FHI) påpeker at smittetallene nå ikke kan sammenlignes med smittetallene i vår, da koronaen kom.

– Nå finner og registrerer vi rundt halvparten av tilfellene. Da registrerte vi kanskje så lite som ett av ti tilfeller, sa hun på pressekonferansen.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet under pressekonferansen om koronasituasjonen fredag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Stoltenberg påpekte også at det ikke er gitt at hele befolkningen vil bli anbefalt å vaksinere seg, selv når vaksine blir tilgjengelig for alle.

– Vaksinekandidatene som er kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Så det er ikke sannsynlig at barn vil bli anbefalt vaksinasjon, i hvert fall ikke i første omgang, sa hun.

Selv om vaksineutviklingen går raskt, understreket hun at det gjelder strenge krav til både effekten og sikkerheten ved dem.

– For vaksiner er målet alltid at befolkningen skal få beskyttelsen de trenger uten bivirkninger, sa Stoltenberg.

Mørkt bakteppe

Nå peker kurvene i Norge oppover, og har gjort det en stund. Torsdag var det registrert 44 koronapasienter ved norske sykehus. Det er det høyeste tallet på fem måneder.

– Det er tydelig at vi må gjøre endringer for å lykkes med å fortsatt ha kontroll på pandemien i Norge, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK fredag morgen.

Han manet til bedre smittevernbevissthet i befolkningen. Spesielt gjelder det i miljøer eller på arbeidsplasser der risikoen er størst, for eksempel på grunn av mye inn- og utreise av landet.

Helsemyndighetenes forklaring er at de unge, som er kraftig overrepresentert blant de smittede, nå har begynt å smitte de eldre. Det samme gjentok Erna Solberg.

Forbereder vaksinering

FHI har fått i oppdrag å være klare til å vaksinere folk allerede 1. desember – hvis en vaksine skulle bli tilgjengelig tidligere enn ventet.

Professor Geir Bukholm leder arbeidet med vaksine mot korona ved Folkehelseinstituttet (FHI). Til Aftenposten bekreftet han nylig at de allerede er i gang med å vurdere hvem som vil få tilbud om vaksine først.

– Når vi til slutt anbefaler hvem som skal få vaksinen først, er det på grunnlag av etikk og kunnskap om vaksinens egenskaper, sa Bukholm.

Mens noen vaksiner reduserer risikoen for å bli smittet, så gjør andre vaksiner at man blir mindre alvorlig syk hvis man først skulle bli smittet.

Camilla Stoltenberg var inne på det samme fredag.

– Det vil bli nødvendig å prioritere og lage en rekkefølge. FHI vil gi et råd der, og regjeringen vil ta beslutningen, sa hun.

Europa strammer inn

Over hele Europa har smittekurvene begynt å peke kraftig oppover igjen. Også i land som tidligere har klart seg godt, som Tyskland, settes det smitterekorder.

Det har ført til at land etter land den siste uken har strammet inn tiltakene sine.

Danmark varslet fredag at de stenger grensen mot Tyskland. Dagen før sa danske myndigheter at nye og strengere smitteverntiltak er nært forestående, i løpet av noen dager, hvis ikke utviklingen snur. De har fra før en forsamlingsgrense på 50 personer, og alle serveringssteder må stenge kl. 22.

Hellas har innført portforbud kl. 00–05 i hovedstaden, og det vil komme et munnbindpåbud både utendørs og innendørs i de hardest rammede områdene av landet.

Tsjekkia gjeninnførte de strenge tiltakene fra i vår. Blant annet må mange butikker, kjøpesentre og hoteller holde stengt. Restriksjonene omfatter begrensninger på fri bevegelse, stengning av mange butikker, kjøpesentre og hoteller.

Belgia har lagt all ikke-akutt sykehusbehandling på is for å håndtere økningen i innleggelser. Denne uken ble alle serveringssteder stengt i én måned, og det er innført portforbud fra midnatt i hele landet.

I nabolandet Nederland ble alle serveringssteder stengt allerede i forrige uke.

I Spania er det ulike tiltak i ulike regioner av landet. Men i den folkerike regionen Catalonia, hvor Barcelona ligger, ble serveringssteder stengt forrige uke. Flere av de hardest rammede regionene er på vei til å stenge grensene sine for reiser internt i Spania.

Og slik fortsetter det, både i og utenfor Europa.