Staten, Oslo og Obos får det ikke til ennå. Den private utbyggeren JM når miljømål først.

Minst 70 prosent av avfallet på byggeplasser skal brukes på nytt eller materialgjenvinnes, krever EU.

I årene som er gått siden JM startet opp boligbyggingen mellom Storo og Sinsen, har det skjedd store endringer i hvordan avfallet håndteres, forklarer (f.v.) kommunikasjonsdirektør Kjell Kvarekvål og miljørådgiver Cecilie Nødtvedt i JM Norge. Blant annet trevirke, glass og gips går til Norsk Gjenvinning, forklarer kommunikasjonssjef Bim Cornelia Kase og innovasjonssjef Kristine Laake i selskapet. Karen Gjetrang

28. nov. 2020 14:36 Sist oppdatert nå nettopp

Én container for gips, én for farlig avfall, én for plast, én for paller, én for glass og vinduer, én for harde materialer som betong og tegl, én for elavfall, én for møkkete rester. I tillegg én for trevirke. Alt merket på norsk, engelsk og polsk.

PÅ JMs byggeplass ved Sinsen i Oslo sorteres avfallet. Totalt reises det over 1000 leiligheter langs T-banen mellom Storo og Sinsen.