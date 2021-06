Kronprinsparet på kajakktur i sydenvarmen: – Norge fortjener en bra sommer nå

Turer i naturen har vært en fin trøst i pandemien for mange – også kronprinsfamilien. Og når sydenvarmen herjer er det heller ingen grunn til å holde seg unna!

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit padler kajakk i Oslofjorden i sommervarmen. Kronprinsparet tok kontakt med Norsk Friluftsliv som inviterte med ungdom fra Oslo Kajakklubb på turen tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg tror det har vært viktig for veldig mange dette året å finne strategier for å holde humøret oppe, og jeg tror friluftsliv er noe av det lureste man kan gjøre for å ta vare på sin egen psykiske helse, og ikke minst fysiske helse, sier kronprinsesse Mette-Marit til NTB.

Tirsdag var hun og kronprins Haakon på kajakktur i Oslofjorden sammen med flere ungdommer i regi av Norsk Friluftsliv. Solen steikte noe voldsomt, og kronprinsessen lot seg kjøle ned ved å velte kajakken og frivillig falle i vannet.

– Det var veldig deilig. Dette er så varmt, slo hun fast etter å ha gjennomført en såkalt kameratredning på sjøen.

Kronprinsesse Mette-Marit lot seg frivillig falle i vannet for å gjøre en såkalt kameratredning under kajakkturen i Oslofjorden. Hun kom seg til slutt opp igjen i kajakken. Foto: Heiko Junge / NTB

«Å lufta vedet»

Tuva Wallstad Stenersen (15) fra Oslo Kajakklubb gir gode råd til de kongelige padlerne. Foto: Heiko Junge / NTB

Kronprins Haakon mener det er lov å glede seg litt over at samfunnet trinnvis åpnes opp flere steder i Norge.

– Vi fortjener en bra sommer nå, sier han til NTB.

Kronprinsen mener også det er mye bra psykisk helse i å komme seg ut i naturen. Det har betydd mye også for kronprinsfamilien gjennom pandemien.

– Jeg tror det har vært sånn for mange, at når det er mye restriksjoner og sånn, at vi har den muligheten til å komme oss ut. Gå på tur, ski, padle, være ute i naturen, dra og sove i hengekøye, gjøre sånne ting. Det er utrolig fint, sier han.

Kronprinsessen peker på at mange har sittet på hjemmekontor og ikke kommet seg ut like ofte, og at barn ikke har kunnet treffe venner på samme måte som før.

– Jeg tror også vi har kjent på det at det er veldig godt å kunne komme ut og «lufta vedet», som mamma ville sagt. Det er så godt uttrykk, fordi det er akkurat det det handler om, at man får luftet seg litt. Det er mange av de kanskje innestengte tankene, som får litt mer frihet og rom når man kommer seg ut.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit padler kajakk i Oslofjorden i sommervarmen. Kronprinsparet tok kontakt med Norsk Friluftsliv som inviterte med ungdom fra Oslo Kajakklubb. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kjedelig pandemi for ungdommen

Med på opplegget var også flere ungdommer fra Oslo Kajakklubb som fortalte hvordan de har hatt det i pandemien, deriblant Bastian Berget (16).

– Jeg gjorde jo ikke så mye annet enn å sitte hjemme – og sove – egentlig. Jeg fortalte også kronprinsparet om hvordan det var da kajakklubben åpnet opp igjen etter vinteren. Det var ett av de få friluftstilbudene som faktisk var åpne og gjorde at jeg slapp å sitte hjemme og kjede meg, sier han.

Berget satte pris på møtet med det kongelige kajakkparet.

– Jeg opplevde dem som veldig hyggelige folk, som faktisk lurte på hvordan folk hadde hatt det under koronaen og ikke bare gjorde det for pynt, sier han.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vellykket redning

Kronprins Haakon i aksjon fra kajakken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Manøveren kronprinsessen prøvde på da hun veltet seg ut i Oslofjorden, kalles kameratredning. Den går ut på at man faller i vannet og kommer seg opp i kajakken igjen med hjelp fra en kamerat – i dette tilfellet instruktør Stein Hagen i Oslo Kajakklubb.

Kanskje er det et endelig tegn på at kronprinsessen er kurert for kajakkskrekk. For mange år siden gikk det nemlig galt da hun var på kurs for å lære seg å rulle rundt med kajakk.

– Jeg rullet rundt og kom meg ikke ut av kajakken. Det var ordentlig fælt, og etter det padlet jeg ikke på mange år. Når jeg padler nå, er det aldri med sånn trekk over, forteller hun.

Møtet med vannet var triveligere denne gangen.

– Wohoo! Det der var kjempegøy, ropte kronprinsessen da hun var trygt tilbake i kajakken.