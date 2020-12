SMS-er, høyt politisk spill og faglige råd som ble vraket. Slik åpnet regjeringen grensene for viruset.

Importsmitten gikk rett til værs. Nå går Norge mot en delvis nedstengt jul. Hva skjedde da regjeringen ga karantenefritak til titusener av arbeidsinnvandrere?

9. des. 2020 19:59 Sist oppdatert nå nettopp

Noe av det første den mektigste kvinnen i Sykehus-Norge gjør søndag formiddag 22. juni, er å sende en SMS. Meldingen går til en av Norges mektigste industrilobbyister.

«Våken og uthvilt? Kan du ringe», spør Bent Høies statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

«Marka m venner. Hjemme im en tme», svarer Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Det er mannen som har fått æren for å redde norske industribedrifter.

«OK. Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», skriver statssekretæren.

Noen timer senere gir Solberg-regjeringen utenlandske arbeidstagere fritak fra ti dagers karantene.

Om lag fire måneder senere børster regjeringen støvet av den røde knappen som utløste de strengeste tiltakene i Norge siden krigen.

5. november ber statsminister Erna Solberg folk i hele landet holde seg mest mulig hjemme. Norge stenges delvis ned igjen. I Oslo blir det full skjenkestopp. Treningssentre må stenge.

Hvordan havnet vi her igjen?

Bak ligger en historie om SMS-er, høyt politisk spill og faglige råd som ble vraket.