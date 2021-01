Roser helsepersonell: – Mange av dere er slitne nå

Hvert år holder helseminister Bent Høie tale for sykehusene. I år bruker han den til å rose og takke de ansatte.

– Jeg vet dere er slitne. Men sammen er vi på vei ut av koronakrisen, sier Bent Høie til landets helsepersonell. Foto: Berit Roald

13. jan. 2021 19:15 Sist oppdatert nå nettopp

Sykehustalen pleier å inneholde marsjordre til ansatte, ledelse og styrene ved landets sykehus.

I år bruker Bent Høie talen til å trekke frem innsatsen til de samme. Han minner om at starten på året ble mer krevende enn man håpet med økt smitte. Likevel stiller folk opp for å beskytte de mest sårbare, og for at helsetjenesten ikke skal bli overbelastet.