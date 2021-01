Knivet i retten om tittelen «Frp-hora». Fredag kom svaret i dommen.

«DU OG DEN FEIGE Frp HORA TURTE IKKE KOMME», sto det i ett av trusselbrevene. Men hvem er egentlig «Frp-hora» det siktes mot?

I dette brevet som Tor Mikkel Wara hentet fra postkassen i mars 2019, er begrepet Frp-hora brukt. Foto: Politiet

Lørdag 2. mars 2019 ble det funnet et ark i postkassen til Laila Anita Bertheussen og Tor Mikkel Wara. Det var daværende justisminister Wara som fant arket.

På arket sto det «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE DU OG DEN FEIGE Frp HORA TURTE IKKE KOMME VI VENTER PÅ DERE».

Under hovedforhandlingene i saken mot Laila Anita Bertheussen har det vært kamp om tittelen «Frp-hora».

Var statsrådskollega til Wara

Ved to forskjellige anledninger mente Ingvil Smines Tybring-Gjedde fra vitneboksen at begrepet var rettet mot henne.

Hennes tidligere statsrådskollega Tor Mikkel Wara var fast bestemt på at uttrykket var ment for Laila Anita Bertheussen.

Tybring-Gjedde argumenterte med at det var henne som var Frp-politiker. Bertheussen har aldri vært aktiv i Frp og har holdt seg unna partiarrangementer.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde har to ganger fra vitnebokesen sagt at det er hun som er «Frp-hora». Nå har Oslo tingrett konkludert med at det var henne. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

– Det var jeg som er Frp-politiker. Jeg var også statsråd i samme departement som Tor Mikkel Wara på den tiden, var Tybring-Gjeddes argument for at «Frp-hora» var brukt for henne.

Som samfunnssikkerhetsminister var Ingvil Smines-Tybring Gjedde statsråd i samme departement som justisminister Tor Mikkel Wara.

Wara: Bertheussen er «Frp-hora»

Tor Mikkel Wara var ikke enig med Tybring-Gjedde i dette. Han mente at det var Bertheussen som måtte være «Frp-hora».

– Dette brevet kom til postkassen vår. Derfor mener jeg at det var ment for Laila, sa Wara fra vitneboksen i høst.

Tor Mikkel Wara var i retten fast bestemt på at hans samboer Laila Anita Bertheussen var «Frp-hora», men retten godtok ikke hans argumentasjon. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Wara sa samtidig at et av de tidligere trusselbrevene i saken, der det sto trekk anmeldelsen, var rettet mot henne.

Han la også til at Bertheussen ikke var Frp-politiker, men sammen med en Frp-politiker, og den eneste logiske tolkningen av uttrykket var at dette refererer til Bertheussen.

Dommen: Tybring-Gjedde er «Frp-hora»

Statsadvokat Frederik Ranke sa i høst at han tolket det slik at «Frp-hora» var rettet mot Tybring-Gjedde. Og nå sier dommen fra Oslo tingrett det samme.

I dommen som kom fredag, der Bertheussen ble dømt til fengsel, kommer det frem at retten mener at uttrykket «den feige FrP hora» må forstås som Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

«Hun var nylig blitt utnevnt som statsråd i samme departement som Wara og representerte Fremskrittspartiet. Retten viser dessuten til at avsenderen, Bertheussen, visste at Ingvil Smines Tybring-Gjedde var opprørt over teaterstykket. De hadde utvekslet synspunkter om dette på Messenger flere ganger. Bertheussen visste derfor at hun ville reagere sterkt på brevet», heter det i dommen.