FHI åpner for at kommuner kan tilby drop-in og dele doser med naboene

Mange kommuner har nå flere vaksiner enn armer å stikke dem i. Nå åpner FHI for at de kan tilby drop-in og dele overskuddet med kommunene rundt.

På vaksinesenteret i Lillestrøm er det stor kapasitet, men det ventes for få som skal ta vaksine de neste ukene. Foto: Ketil Blom Haugstulen

9. juli 2021 16:42 Sist oppdatert nå nettopp

Tall fra FHI viser at nesten annenhver nordmann har fått første stikk av den ettertraktede koronavaksinen.

Samtidig har flere kommuner klaget på urettferdig fordeling.

Flere av kommunene på Østlandet som skulle prioriteres i vaksineprogrammet, har overskudd av vaksiner.

Nå åpner flere av dem for drop-in vaksinering allerede i neste uke.

Lenger ned i saken kan du se hvilke.

– Har ikke hatt dette problemet før

I Lillestrøm har kommunen 4900 ledige timer for juli. Det betyr at 4900 personer har fått tilbud om vaksinetime og enten takket nei, eller ikke svart.

– Det må være på grunn av ferien. Vi har ikke hatt dette problemet før.

Det sier vaksinekoordinator i Lillestrøm kommune, Lajla Lyseggen.

Til tross for de mange ledige timene har Lillestrøm valgt å fortsette å motta de planlagte leveransene av vaksiner fra FHI gjennom sommeren. Kommunen har ifølge Lyseggen gjort en omfattende innsats for å nå ut til befolkningen og fylle opp timene.

Hvis det ikke fungerer, må de finne en annen måte å distribuere dosene på. Etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) ser de nå på disse mulighetene:

Organisere drop-in på kveldstid for innbyggere i kommunen.

Samarbeide med nabokommuner om at deres innbyggere kan få vaksine i Lillestrøm.

Vurdere muligheten for å fremskynde vaksinering med dose to.

FHI: – Bør tilby drop-in

Lillestrøm er bare én av flere kommuner med vaksineoverskudd. Aftenposten har vært i kontakt med flere av de prioriterte Østlandskommunene. Mange melder at de har flere doser enn de får satt.

Hva de vil gjøre med dem er opp til hver enkelt kommune. FHI kan nemlig ikke ta vaksinedoser i retur.

Da Aftenposten var i Lillestrøm i 13-tiden fredag hadde ca. 830 blitt vaksinert. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nå sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg at kommuner som har for mange vaksinedoser, skal informere FHI om dette.

På den måten kan fremtidige leveranser av dose 1 omfordeles til kommuner som ikke har kommet like langt i vaksineringen.

– Dersom en kommune sliter med å innkalle personer til vaksinering for doser som allerede er utlevert, bør kommunene starte med å tilby drop-in-timer for beboere i kommunen, sier Stoltenberg.

Deretter kan de gå videre med dette tilbudet til kommunene rundt når de har kapasitet til det, legger hun til.

Som et siste alternativ kan kommunene bruke vaksiner som er avsatt til dose 1, til dose 2.

– Grunnen til at vi forsøker å unngå dette så lenge som mulig, er at vi kan miste oversikten over den kompliserte distribusjonskjeden og hva vaksinene brukes til, sier FHI-direktøren.

Kan få vaksine på ferie

FHI opplyser også til Aftenposten at det i utgangspunktet kun bør være personer fra nabokommuner som kommer for å få overskuddsdosene.

Men det viktigste er at vaksinene settes.

Derfor er det ikke noe i veien for at en turist fra Tromsø, kan få sin første dose i Fredrikstad dersom det er en til overs, bekrefter FHI til Aftenposten.

Fakta FHIs råd til kommuner som ikke får fylt vaksinetimene sine: Oppfordre innbyggerne til å stille opp. Invitér bredt. Bruk alle kanaler for å nå ut med informasjon.

Deretter, vurder drop-in for egne innbyggere.

Hvis det fortsatt er noen doser til overs, vurder samarbeid med andre kommuner om å tillate noen innbyggere derfra å komme.

Til slutt, gå eventuelt videre til dose to. Vis mer

FHI-direktør Camilla Stoltenberg åpner for at kommunene med overskudd av vaksiner kan tilby drop-in eller dele overskuddet. Foto: Berit Roald / NTB

– Vær så snill, meld dere på

24 kommuner har fått flere vaksinedoser på grunn av økt smittetrykk over tid.

Blant dem er Drammen, som nå har valgt å si fra seg dosene som var fordelt til kommunen i uke 29 og 30.

– Vi ser at vi allerede har nok til å tilby første dose til alle i Drammens befolkning som ønsker det, sier pressesjef Gard Nybro-Nielsen i Drammen kommune.

Han forteller at timebestillingen i kommunen fungerer godt, og at de klarer å planlegge frem i tid.

– Per nå har vi mange ledige timer i neste uke. De som vil ha vaksine, må komme nå. Vær så snill, meld dere på, sier han.

Kommunen vil vurdere om de skal gi bort noen doser til andre kommuner.

I tillegg åpner kommunen for drop-in-vaksinasjon for alle som er født i 2003 eller tidligere mandag og onsdag i uke 28, sier Nybro-Nielsen.

Flere andre kommuner sier også til Aftenposten at dersom de ikke får fylt opp timene den kommende uken, vil de tilby dem til innbyggere i nabokommunene.

Setter vaksinene to dager før siste forbruksdag

Enebakk kommune fikk også flere vaksiner. Der har alle nå fått tilbud om første dose:

«Kommunen vil derfor ikke få nye vaksiner fra uke 28 og frem til FHI starter opp levering av dose 2-vaksiner fra uke 35.»

Det skriver vaksinekoordinator Siv Kristianne Berg Furholm i en e-post til Aftenposten.

«Det er satt opp en vaksineringsdag i august, to dager før utløpsdato fra siste levering. Her vil vi få utnyttet siste rest på etternølere og vaksinander som skal ha sin dose 2 i denne perioden», skriver Furholm.

Fakta Vaksinestatus i prioriterte kommuner Asker: Nesten alle vaksinetimer er fylt opp denne uken. Det jobbes med å fylle opp vaksinetimene neste uke. Dersom noen ikke møter til time har de reservelister av folk som kan komme på kort varsel. Åpner for drop-in tirsdag og torsdag i neste uke. Bærum: Har mange til overs, men lagrer dem og håper folk tar kontakt etter ferien. Hvis de får overskudd, vil de snakke med FHI. Drammen: Har sagt fra seg nye doser i uke 29 og 30 fordi de har nok doser til å vaksinere alle som vil ha første dose innen uke 28. Åpner for drop-in mandag og onsdag i neste uke. Enebakk: Har satt opp vaksineringsdag i august for å få brukt opp det som går ut på dato. Mottar ikke flere vaksiner etter uke 28. Fredrikstad: Ca. 6000 innbyggere over 18 år har ennå ikke har bestilt time til vaksinasjon. Har ca. 2500 doser som skal vare i uke 29 og 30 og har derfor gitt beskjed til FHI om at de ikke trenger nye doser i uke 29 og 30. Vurderer å tilby doser til nabokommunen Hvaler Halden: Har noen til overs. Skal avklare neste uke. Lier: Hadde 312 doser i uke 27 som ikke ble satt. Disse lagres og skal brukes i uke 30. Innbyggere som ikke kan møte til timen får automatisk ny innkalling. Lillestrøm: Har 4900 ledige timer. De ser på flere mulige løsninger. Lørenskog: Har 2200 til overs. Har sagt fra seg leveranser for uke 28, 29 og 30. Har tilbudt vaksiner til nabokommuner. Vurderer drop-in og fremskynding av andre dose. Nordre Follo: Har overskudd. Sagt fra seg 3000 doser. Oslo: Har ikke overskudd, men dersom noen ikke møter til time har de reservelister av folk som kan komme på kort varsel. Rælingen: Har en del timer neste uke ledig. Jobber med informasjonstiltak for å få flere til å melde seg til time. Råde: Har avbestilt leveranser i sommer. Sarpsborg: Har vaksinert 90 % av innbyggere og overført vaksiner til Moss. Sa fra seg 7500 planlagte doser. Ullensaker: Har 930 overskuddsvaksiner. Nese uke anslår de å ha 1000. Vurderer drop-in og å fremskynde andre dose. Kommer til å bruke alle doser til egen befolkning. Vis mer

Mener dosene bør sendes nordover

Ordfører i Alta, Monica Nielsen (Ap), er opprørt over at noen kommuner nå sitter med for mange vaksiner.

– Vi står midt i en pandemi og dette er en felles dugnad. Det er alvorlig at så mange velger å si nei til vaksine.

Nielsen har tidligere vært kritisk til at noen kommuner fikk flere vaksinedoser.

– Jeg tror ikke dette ville ha skjedd dersom de hadde sluttet med skjevfordelingen av vaksiner tidligere. Nå ser vi at det er vaksiner som ikke blir satt, og det reagerer jeg veldig på, sier hun.

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er også kritisk.

– Dette kunne man jo forutse. Mange utsetter vaksinen for å ikke avbryte ferien. Det som er skremmende er at man ikke har et omfordelingssystem når dette skjer.

Wilhelmsen sier at han nå håper at Tromsø kan få flere doser:

– Hvis det er slik at kommuner gir beskjed i forkant om at de ikke trenger doser, forutsetter jeg at det vil være mulig å omfordele disse umiddelbart. Og da er det naturlig å gi disse dosene til de kommunene man tok fra først.