Nå regner det for fullt på Østlandet - vann fosser inn i kjellere

– Det ser helt jævlig ut, sier Arne Aashildrød. Han bor på Lassons gate på Rusløkka i Oslo og beregner vannbestanden i gata til å være 30 centimeter.

– Vannet fosser inn i kjelleren gjennom ventiler som står vendt ut mot gata.

Han sier det skjer ofte ved store regnskyll.

– Det samler seg en innsjø her. Spesielt når slukene lenger opp i Parkveien ikke er åpne og vannet samles her nede.

Mange oversvømmelser

Oslo brann- og redningsetat melder om lignende situasjoner i hele byen.

«Flere steder i Oslo kommune er det nå vannlekkasjer grunnet nedbør», skriver 110-sentraler på Twitter.

Åshildrud mener avløpssystemene er for dårlige.

– Jeg synes Oslo kommune kunne gjort en bedre jobb med å dimensjonere avløpssystemene slik at dette kan bli unngått i fremtiden, sier Arne Åshildrud,

Nedre Romerike brann- og redningsvesen pumper vann ut av kjellere på Fjellhamar i Lørenskog.

– Det pumpes vann ut kjellere i et par hus. Grunnen begynner å bli mett av vann, så vi regner med at flere kjellere må pumpes i løpet av kvelden. Det regner som bare det nå, sier pressevakt Jo inge Westengen.

110-sentralen i Oslo melder også om vannlekkasjer.

Det er ikke bare kjellere som får gjennomgå. Den store nedbørsmengden skaper kø på E6 ved Abildsø.

Nedbørradaren slått ut av uværet

Etter en rekke lynnedslag natt til onsdag bøtter det nå ned på Østlandet. Nedbørradaren på Hurumlandet ble slått ut av lynet, dermed fungerer ikke funksjonen «nedbør neste 90 minutter» for steder på Østlandet i Yrs mobilapp.

Juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge.

– Slike tordenbyger hører til årstiden. Vi har sett mye verre og mange flere lynnedslag, men i natt var det et område med torden som kom drivende sørfra mot Oslofjorden. Det er også mulighet for flere tordenbyger på Østlandet onsdag, sier vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Bjørge, Stein

I løpet av natten ble det registrert store nedbørsmengder i løpet av kort tid.

– Det regnet mye i løpet av kort tid. På Bygdøy ble det registrert 20 millimeter nedbør i løpet av én time, det er ganske intens nedbør, sier Smits.

Tirsdag meldte meteorologene at det skal bøtte ned over Øyafestivalen.

– Det er nok litt skummelt i dag, men torsdag og fredag ser bedre ut, sier Smits.

Bedre vær i helgen

Også i helgen ble innbyggere i østlandsområdet påvirket av uvær, da 30.000 personer i Oslo mistet strømmen.

Mot helgen ser det bedre ut for Østlandet, med opphold og høyere temperaturer torsdag og fredag.

– Det ser mye bedre ut torsdag. Det blir ganske bra vær og temperaturer et stykke opp på 20-tallet, sier Smits.

Fredag og lørdag vil Østlandet få noe lavere temperaturer og muligens noe nedbør. Det er i hovedsak østlandsområdet som vil bli påvirket av det ustabile været, i tillegg til noe nedbør i Agder.

Det er sendt ut OBS-varsel for Akershus og Hedmark hvor det ventes kraftig nedbør onsdag ettermiddag og kveld.

– Bergen slipper stort sett unna. Der ventes lite eller ingen nedbør i dag, muligens litt på torsdag og fredag, sier Smits.

Få høysommerdager

Meteorologisk institutt melder at det har vært svært få høysommerdager i år. Høysommerdager er dager med maksimumstemperatur på 25 grader eller høyere.

Oslo ligger best an i oversikten med fire høysommerdager så langt i år. De siste 17 årene er det bare i 2010 man så færre – med i alt tre høysommerdager.

2014 skilte seg spesielt ut, da var det 33 høysommerdager i hovedstaden.

