Oversvømmelser etter store nedbørsmengder på Østlandet

Store deler av Østlandet harblitt rammet av store mengder nedbør onsdag. Våtest ble det i Oslo, med 55 millimeter nedbør på Bygdøy og 48,7 millimeter nedbør på Tryvann i løpet av de tolv timene fra klokken 08. På en fuktig annenplass kom Ås i Akershus med 47,8 millimeter, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

– Kommune kunne gjort en bedre jobb

– Det ser helt jævlig ut, sier Arne Aashildrød til Aftenposten.

Han bor i Lassons gate på Ruseløkka i Oslo og beregner vannstanden i gaten til å være rundt 30 centimeter.

– Vannet fosser inn i kjelleren gjennom ventiler som står vendt ut mot gaten.

Han sier det skjer ofte ved store regnskyll.

– Det samler seg som en innsjø her. Spesielt når slukene lenger opp i Parkveien ikke er åpne og vannet samles her nede.

Han mener avløpssystemene er for dårlige.

– Jeg synes Oslo kommune kunne gjort en bedre jobb med å dimensjonere avløpssystemene slik at dette kan bli unngått i fremtiden.

Vasser i oppdrag

Oslo brann- og redningsetat melder om lignende situasjoner i hele byen. De opplyser at det har vært stor pågang onsdag ettermiddag og kveld.

– Vi anslår at vi har hatt rundt 50 oppdrag relatert til vannskader i dag, sier vaktkommandør Hans Kristian Steen.

Ifølge Steen har mange av oppdragene vært knyttet til vanninntrengning i kjellere hvor dreneringen utenfor ikke har vært god nok.

Meteorologisk institutt meldte onsdag formiddag om at det så langt hadde kommet 78 millimeter regn på målestasjonen på Blindern så langt i dag.

Tone Farstad

Stengte broer over Alnaelva

Politiet i Oslo melder på Twitter at mellom Svardalsparken og Brynseng, er gangbroene over Alnaelva stengt på grunn av høy vannføring.

Bjørn Rosseland, seksjonsleder i avløpstransport i Oslo kommune, forteller til Aftenposten at de har forberedt seg godt og at det ser ut som at vannføringen er på det høyeste.

– Jeg er ganske sikker på at så lenge det ikke skjer noe uventet, så har vi kontroll på situasjonen. Jeg følger meg ganske sikker på at dette skal gå bra, sier Rosseland.

Stein J Bjørge

Politiet: Folk må redde bilene sine

Nedre Romerike brann- og redningsvesen pumper vann ut av kjellere på Fjellhamar i Lørenskog.

– Det pumpes vann ut kjellere i et par hus. Grunnen begynner å bli mett av vann, så vi regner med at flere kjellere må pumpes i løpet av kvelden. Det regner som bare det nå, sier pressevakt Jo Inge Westengen.

Politiet på Romerike skriver på Twitter at ved Lørenskog stasjon stiger vannet fort og folk bes om at parkerte biler fjernes så fort som mulig.

– Vi har rekvirert en bilberger for å fjerne biler, så vi jobber med alt vi har, opplyser politiet på Romerike til Aftenposten.

Det er også meldt om vannlekkasjer på Nesodden og Oppegård.

– Ute på Nesodden har det vært mye å gjøre, og telefonen har ikke stått stille siden klokken 17. Brannvesenet har bistått med å tømme flere kjellere for både vann og kunstverk, sier vakthavende på Bleksi Vannverk, Terje Lindrup.

Det er ikke bare kjellere som får gjennomgå. Den store nedbørsmengden skaper kø på E6 ved Abildsø.

Nedbørradaren slått ut av uværet

Etter en rekke lynnedslag natt til onsdag bøttet det senere på dagen ned i Oslo-området.

Nedbørradaren på Hurumlandet ble slått ut av lynet, dermed fungerer ikke funksjonen «nedbør neste 90 minutter» for steder på Østlandet i Yrs mobilapp.

Juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge.

– Slike tordenbyger hører til årstiden. Vi har sett mye verre og mange flere lynnedslag, men i natt var det et område med torden som kom drivende sørfra mot Oslofjorden. Det er også mulighet for flere tordenbyger på Østlandet onsdag, sier vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Bjørge, Stein

Tirsdag meldte meteorologene at det skulle bøtte ned over Øyafestivalen.

– Det er nok litt skummelt i dag, men torsdag og fredag ser bedre ut, sier Smits.

Godvær til helgen

Også i helgen ble innbyggere i østlandsområdet påvirket av uvær, da 30.000 personer i Oslo mistet strømmen.

Mot helgen ser det bedre ut for Østlandet, med opphold og høyere temperaturer torsdag og fredag.

– Det ser mye bedre ut torsdag. Det blir ganske bra vær og temperaturer et stykke opp på 20-tallet, sier Smits.

Fredag og lørdag vil Østlandet få noe lavere temperaturer og muligens noe nedbør. Det er i hovedsak østlandsområdet som vil bli påvirket av det ustabile været, i tillegg til noe nedbør i Agder.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

Bjørge, Stein

Stein J Bjørge