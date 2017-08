Tordenvær og lynnedslag på Østlandet: Nedbørradaren på Hurumlandet slått ut av lyn

En rekke lynnedslag ble registrert natt til onsdag på Østlandet. Nedbørradaren på Hurumlandet ble slått ut av lynet, dermed fungerer ikke funksjonen «nedbør neste 90 minutter» for steder på Østlandet i Yrs mobilapp.

Juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge.

– Slike tordenbyger hører til årstiden. Vi har sett mye verre og mange flere lynnedslag, men i natt var det et område med torden som kom drivende sørfra mot Oslofjorden. Det er også mulighet for flere tordenbyger på Østlandet onsdag, sier vakthavende meteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

I løpet av natten ble det registrert store nedbørsmengder i løpet av kort tid.

– Det regnet mye i løpet av kort tid. På Bygdøy ble det registrert 20 millimeter nedbør i løpet av én time, det er ganske intens nedbør, sier Smits.

Tirsdag meldte meteorologene at det skal bøtte ned over Øyafestivalen.

– Det er nok litt skummelt i dag, men torsdag og fredag ser bedre ut, sier Smits.

Bedre vær i helgen

Onsdag ventes det regn flere steder på Østlandet, med mulige kraftige, lokale byger.

– I Oslo kan det bli opptil 10 millimeter på én time. Det skal gå fint, men nærmer vi oss 20 millimeter blir det fort vann som kommer inn i kjellere og vann som fyller opp veier, sier Smits.

Også i helgen ble innbyggere i østlandsområdet påvirket av uvær, da 30.000 personer i Oslo mistet strømmen.

Mot helgen ser det bedre ut for Østlandet, med opphold og høyere temperaturer torsdag og fredag.

– Det ser mye bedre ut torsdag. Det blir ganske bra vær og temperaturer et stykke opp på 20-tallet, sier Smits.

Fredag og lørdag vil Østlandet få noe lavere temperaturer og muligens noe nedbør. Det er i hovedsak østlandsområdet som vil bli påvirket av det ustabile været, i tillegg til noe nedbør i Agder.

– Bergen slipper stort sett unna. Der ventes lite eller ingen nedbør i dag, muligens litt på torsdag og fredag, sier Smits.

Les også: – Det skal bøtte ned over Øyafestivalen

Få høysommerdager

Meteorologisk institutt melder at det har vært svært få høysommerdager i år. Høysommerdager er dager med maksimumstemperatur på 25 grader eller høyere.

Oslo ligger best an i oversikten med fire høysommerdager så langt i år. De siste 17 årene er det bare i 2010 man så færre – med i alt tre høysommerdager.

2014 skilte seg spesielt ut, da var det 33 høysommerdager i hovedstaden.