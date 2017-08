Denne parkeringsboten bør du ikke betale

For å tilby vilkårsparkering må virksomheten være registrert hos Statens vegvesen.

Bare foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan kan drive vilkårsparkering. Foretak må være registrert i Foretaksregisteret.

Den som utfører kontroll med vilkårsparkering skal bære uniform og ha gjennomført opplæring på minimum 70 skoletimer.

Før en virksomhet kan tilby parkering på et område, skal skiltplan og tilleggsinformasjon for området være registrert i et sentralt register.

Ved overtredelse av vilkårene for parkering kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 600. For brudd på regler for tidsbegrenset gratisparkering er sanksjonen 300 kroner.

Kilde: Lovdata