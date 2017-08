Turist kom for ren luft og fikk en sjokkerende opplevelse. Se hvordan cruiseskipene forurenser Geiranger.

I en e-post til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) forteller en britisk turist om en vellykket og hyggelig ferie i Norge. Men én opplevelse ødela noe av inntrykket.

«Jeg kom til Norge for den friske, rene luften», skriver turisten i e-posten som lokalavisen på Stranda, Sunnmøringen, først omtalte.

I slutten av juni ankom briten Geiranger. Vedkommende hadde booket to netter på et hotell i turistbygda. Dag én sto tydeligvis til forventningene, men neste dag lå det to cruiseskip på fjorden.

«De pumpet ut dieselgasser hele dagen. Det var vindstille denne dagen, og fjorden var full av eksos – noe som var merkbart i høyden over bygda», skriver turisten.

Privat

Lover renere luft og vann neste gang

Den britiske turisten beskriver trodde nesten ikke det han så. I e-posten til klimaministeren skriver han at han ble sjokkert over at cruisefartøyene får lov til å gjøre dette.

«Fjorden skulle være nydelig, men det var den ikke denne dagen», skriver han.

Nå har klimaministeren svart den britiske turisten. I svaret lover statsråden at fjordene skal bli renere og mindre plaget av utslipp fra cruiseskip i fremtiden.

– Med nye tiltak blir utslippene fra skip mye lavere, og vi ønsker den britiske turisten og alle andre tilbake til renere luft og renere vann, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Forslag til nytt regelverk legges frem neste år

Den britiske turisten er ikke den eneste. Klima- og miljødepartementet opplyser at flere turister har kontaktet departementet etter å ha besøkt norske fjorder.

Carina Johansen

– De ventet seg storslåtte naturopplevelser, frisk luft og rent vann. I stedet er de blitt plaget av dieselstank fra noen av de enorme cruiseskipene, bekrefter departementet.

Det er ingen innbilning. En kartlegging som Sjøfartsdirektoratet gjorde i fjor på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, viser at cruisetrafikken i perioder fører til helse- og miljøskadelige utslipp.

Men innen utgangen av neste år skal Sjøfartsdirektoratet legge frem forslag til nytt regelverk på dette området, basert på forslag til konkrete tiltak som ble lansert i vår.

– Blant annet vil det komme strengere krav til utslipp av nitrogenoksider til luft, krav om lavt svovelinnhold i drivstoffet og forbud mot utslipp av kloakk fra skipene. Det kan også bli aktuelt med lavere fartsgrenser i fjordene for å få ned forurensingen, opplyser departementet.