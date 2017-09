Denne bilføreren ville slippe unna køen. Han mistet førerkortet.

Du kan gjør mye galt i trafikken uten å miste førerkortet, men kjører du av fra motorveien i påkjøringsfilen, mister du garantert lappen hvis politiet ser deg.

De tre siste dagene har politiet beslaglagt førerkortet til mange bilførere som prøvde å komme seg unna den lange og svært saktegående køen på E6 i nordgående retning mellom Ås og Drøbak.

Bare på tirsdag mistet ni bilførere førerkortet.

Trafikken nordover blir for tiden dirigert over til den gamle E6 der det bare er ett kjørefelt i hver retning. Dette skjer på grunn av omfattende rehabilitering av Nordbytunnelen.

Bilistene slipper omkjøring og køer i rushtrafikken mellom klokken 04.30 og 12, da nordgående trafikk får bruke begge kjørefeltene i sørgående tunnelløp. Men etter kl. 12 er det altså omkjøring og fare for kø.

Svært lange køer

Utover ettermiddagen og kvelden de siste dagene har omkjøringen ført til svært lange køer i nordgående retning. Trafikken har i perioder stått nesten stillestående over fem kilometer tilbake, til sør for Korsegården.

Tipser

Bilførere som har havnet i den lange køen etter Korsegården, har ingen mulighet til å slippe unna på lovlig måte. Noen av de mest utålmodige har derfor valgt å rygge inn påkjøringsfeltet ved Horgen, der trafikken fra Drøbak kan kjøre inn på E6 i retning nord.

Enkelte har til og med snudd ute på motorveien. Men uansett hvordan de har valgt å gjøre det; politiet har beslaglagt førerkortet deres.

– Ønsker å forebygge

Torsdag ettermiddag sto politiets innsatsleder i Follo, Arild Skarø, med sin uniformerte patruljebil ved påkjøringen på Horgen.

Tipser

– Jeg står godt synlig fordi jeg ønsker å forebygge i stedet for at folk tar en feil avgjørelse og mister førerkortet eller skaper en farlig situasjon, sier Skarø til Aftenposten.

– Fungerer det?

– Ja. Når jeg står her, er det ingen som tar noen kjapper løsninger. Vi ønsker ikke å ta førerkortet fra så mange som mulig.

Torsdag ettermiddag møtte bilistene køen et stykke nord for Korsegården. Politiet fikk melding om at enkelte bilførere rygget på veiskulderen tilbake mot Korsegården.

– Når folk fortsetter å rygge mot kjøreretningen der køen slutter, så holder trafikken veldig stor fart. Det er farlig. Man må følge strømmen når man først har havnet i køen, sier Skarø.

Alternative veier:

Kommer du sørfra på E6, kan et godt alternativ være å kjøre av ved Moss og følge vei 120 nordøst til Elvestad og kjøre inn på E18 der.

Fra Korsegården kan du kjøre av mot Ås og følge vei 152 til Holstad og ta E18 derfra mot Oslo.

– Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i en nettartikkel.