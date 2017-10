Freddy Hulback arrestert da han ankom Gardermoen

Hulback har vært på rømmen siden 26. mai. Da stakk han under en prøveløslatelse fordi han fikk høre at han lå an til å bli gjeninnsatt i fengsel. Han har fortsatt fire år igjen å sone av en forvaringsdom på 21 år for drap og likskjending i april 2001.

Rømte fra landet: Jeg tok en ferie

Vil hjem til Norge

Etter en tilværelse som fri mann i Colombia i fem måneder, bestemte Hulback seg for å returnere til Norge.

– Jeg tok en ferie og reiser nå hjem for å møte konsekvensene og for å jobbe med gjenopptagelse av dommen mot meg, sa han.

Derfor kontaktet han advokaten sin i Norge og den norske ambassaden i Bogota. Det ble etablert kontakt med politiet i Oslo.

Cristhian Agudelo

– Mr. Hulback?

Hulback forteller at han pakket sammen sakene og forlot leiligheten sin i Medellin på lørdag. Bussturen til Bogota tok rundt seks timer.

Fakta: Freddy Hulback I juni 1991 ble han dømt til fengsel i 12 år for drap. Høsten 2000 ble han prøveløslatt. Syv måneder senere, i april 2001, ble han pågrepet for et nytt drap. Han ble dømt til 21 års forvaring, lovens strengeste straff. Han har hele tiden nektet for å ha begått dette drapet og leverte i 2004 begjæring om gjenopptagelse. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker tok begjæringen til følge i 2004. Eidsivating lagmannsrett frikjente Hulback i 2006, men fagdommerne avgjorde at saken skulle opp til ny behandling. I september 2007 ble han kjent skyldig av en meddomsrett. Retten skjerpet straffen til lovens strengeste, forvaring i 21 år og med en minstetid på 10 år.

Privat

Men kort tid etter at han midt på dagen lørdag hadde sjekket inn på hotell i Bogota, så banket det på døren. Utenfor sto det to menn.

– «Mr. Hulback?», spurte de. «Yes», svarte jeg. «Please come with us!» De var fra immigrasjonsmyndighetene. De tok meg med til et kontor der jeg ble låst inn i et rom, sier Hulback.

Han regner med at det var hotellet som varslet myndighetene da de fant ut at passet hans ikke var gyldig. Passet ble ugyldig da Interpol utstedte internasjonal etterlysning.

Ordnet opp selv

Hulback oppfattet situasjonen slik at han kom til å sitte i colombiansk arrest i en uke. Men så oppdaget han en utvei.

– Da fikk jeg fikk vite at jeg bare kunne forlate Colombia hvis jeg kunne betale billetten selv. Det var jo greit, og da billetten var bestilt og betalt ble jeg kjørt til flyplassen i en bil med blålys og fulgt gjennom passkontrollen av to uniformerte tjenestemenn, sier Hulback.

Søndag formiddag satte han seg på Turkish Airlines fly til Istanbul. Etter en del misforståelser kunne han deretter sette seg om bord i flyet fra Istanbul for å fly til Gardermoen med ankomst klokken 16.30. Han ble så pågrepet etter at han meldte seg for politiet på Gardermoen.