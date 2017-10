Brann i boligkompleks i Horten

– De som bor i leiegården skal være evakuert. Det skal ikke være noen umiddelbar fare for spredning til nabobygninger, sa operasjonsleder Inge Omlid Landsrud i Sørøst politidistrikt til NRK i 1.40-tiden.

Klokken 2.05 meldte politiet på Twitter at brannvesenet hadde kontroll over ilden, men at bygget ikke er beboelig.

– De evakuerte er tynnkledde og blir kjørt til legevakten for å bli tatt vare på, opplyste de.

Ifølge politiet begynte det å brenne da en beboer laget mat på balkongen sin. De fikk melding om brannen i 1.20-tiden natt til tirsdag.