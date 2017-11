Swedbank: Boligprisene i Oslo må ned 20 prosent

– Vi ser ikke like lyst på det som de fleste andre, sier sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank til Dagens Næringsliv. Han mener boligbyggingen må ta slutt før prisene stabiliserer seg.

– Boligutbyggerne må kutte prisene med 20 prosent på nye boliger i Oslo før dette snur. Det kommer til å ta tid. Jeg håper jeg tar feil, og at vi får dette overstått, men jeg frykter de kommer til å trekke på dette kjempelenge, sier Børsum. Han viser til at byggetakten er den høyeste på 40 år.

Banken tror ikke markedet vil snu før i 2019. I tillegg mener de at lavere boliginvesteringer vil krympe veksten i norsk økonomi fra nåværende to prosent til rundt ett prosent. I tillegg vil arbeidsledigheten kunne øke.

Samfunnsøkonom Mari O. Mamre i analysebyrået Ny Analyse er ikke helt enig.

– Jeg tror Swedbank er litt for pessimistisk i sitt syn. Jeg tror vi kommer til å sitte igjen med et ganske svakt 2018 som helhet, men et dypt prisfall er et veldig pessimistisk scenario, sier Mamre.

Også administrerende direktør i Selvaag, Baard Schumann, er uenig i Swedbanks analyse.

– Det er riktig at det ligger større varelagre nå av boliger som ikke er solgt. Men det kommer til å stoppe opp, for det er ingen som kommer til å legge ut prosjekter nå, når det ikke selger.