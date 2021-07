Mann pågrepet og siktet for drap på Lindeberg i 2015

Drapet skjedde natt til lørdag 11. april 2015. Her jobbet teknikere med å sikre bevis i saken.

En mann i slutten av 30-årene er siktet for drapet på Muhammad Shahzad Aslam 11. april i 2015, på Lindeberg i Oslo. Det melder politiet i en pressemelding.

26. juli 2021 17:04 Sist oppdatert 8 minutter siden

Politiet skriver i pressemeldingen at mannen har vært etterlyst internasjonalt. Han ble pågrepet i Kroatia og utlevert til Norge 23. juli.

Etter drapet på Lindeberg i april 2015 har to andre personer vært siktet i saken. Blant annet ble en mann i 30-årene med fortid i A-gjengen i 2017 siktet for å ha planlagt drapet. Men de to personene fikk sine saker henlagt i mars 2020.

– Det er en ny person som er pågrepet i saken, sier politiadvokat Ingvild Myrold til Aftenposten.

Mannen som ble pågrepet i Kroatia ble varetektsfengslet i fire uker. Politiet anser pågripelsen som et gjennombrudd og en utvikling i saken.

– Det har vært gjennomført en bred og grundig etterforskning som har ledet frem til pågripelsen. Og saken er over i en ny fase. Men av hensyn etterforskning kan vi ikke gå ut med ytterligere informasjon, sier Myrold.

Politiet har trodd at tre drapsforsøk i 1996 var bakteppet for henrettelsen av småbarnsfaren Aslam i 2015.

– Avdøde ble i 1997 dømt for tre drapsforsøk, og vi tror motivet for drapet i 2015 har sin bakgrunn i det som skjedde i 1996, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby ved Oslo politidistrikt til Aftenposten i 2017.