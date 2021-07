Slik får du sove i varmen

Foto: Aleksander Andersen / Paragon

Nå kommer tropenettene. Søvnekspert Ståle Pallesen misunner alle som har vannseng i denne varmen.

Nå nettopp

Sommervarmens bakside har meldt seg de siste dagene. Varme netter gjør det vanskelig å få sove.

Ståle Pallesen, professor i psykologi, har søvn som sitt fagområde.

– Den ideelle temperaturen for søvn er at det inntil kroppen er rundt 30 grader. Om det for eksempel er 26 grader på soverommet, blir temperaturen rundt kroppen lett høyere enn 30 grader med dyne og nattøy, sier Pallesen.

Han har noen tips for at du lettere skal bli tatt av søvnen i varmen.

1. Gjør det kaldere på rommet

– Gardiner med solreflekterende film kan holde noe av varmen ute. Ha gardinene nede på soverommet hele dagen.

På natten kan man imidlertid ha vinduet oppe, hvis omgivelsene tillater det. Utetemperaturen går ofte ned på natten.

De færreste har aircondition i Norge. Likevel er det flere som har fått varmepumpe. Denne kan settes i revers, slik at man får kald luft inn i huset.

I tillegg anbefaler Pallesen å velge soverom ut ifra hvor det er kaldt.

– Noen sider av huset kan ha solstek hele dagen. Om man har mulighet, er det derfor lurt å velge soverom der det er mer skygge.

Pallesen sier også at en siste utvei kan være å sette opp en seng i kjelleren, som ofte er kaldere enn resten av huset.

2. Transporter varmen bort fra kroppen

– I varmen kan man sove med bare laken eller et dynetrekk over seg.

Det viktige er å føre varmen bort fra kroppen.

Ifølge Pallesen har ikke vifter så stor effekt, i og med at den ikke kjøler ned luften.

– Det vil ha en liten effekt, ettersom vind vil føles noe svalere en helt stillestående luft.

Han sier også at det er mulig å fylle varmeflasker med iskaldt vann for å kjøle ned sengen.

– Jeg er faktisk misunnelig på alle som har vannseng, både når det er kaldt og varmt vær. De kan regulere temperaturen slik at den blir perfekt ved hjelp av vannet.

3. Ikke sov med syntetiske stoffer

Å unngå å sove med syntetiske stoffer er Pallesens siste råd:

– Bomull og lin skal være det beste i varmen.