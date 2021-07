Nå dominerer deltavarianten i Norge. Men FHI venter kun «sporadiske utbrudd».

Da Aftenposten var på Oslo lufthavn 5. juli, ble det åpnet for langt flere reisende.

Samtidig har reiseaktiviteten inn i landet økt betydelig de siste to ukene.

21. juli 2021 20:32 Sist oppdatert 11 minutter siden

Antall meldte tilfeller av covid-19 i Norge har vært stabilt de siste seks ukene.

Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en fersk ukerapport som ble publisert onsdag.

Samtidig viser tall fra Innreiseregisteret at antall personer som reiser inn til Norge, har økt kraftig de siste to ukene.

Forrige uke kom det godt over dobbelt så mange reisende inn til Norge som for to uker siden:

Hele 85 prosent av disse kom fra områder eller land som er grønne. De behøver derfor ikke å gå i karantene etter ankomst.

Men også blant de nesten 14.000 med karanteneplikt som reiste inn i Norge i uke 27, er andelen som får påvist smitte ved ankomst svært lav.

Kun 0,31 prosent testet positivt på grensen. Etter ti dager var antallet påviste positive tilfeller økt til 0,77 prosent.

De sammenlignbare tallene fra gruppen som er unntatt karantene, viser at 0,09 prosent testet positivt på grensen. Etter ti dager var det påvist smitte hos 0,18 prosent.

Samtidig kan det ta noe tid før man ser den endelige effekten av endrede reiseregler.

5. juli tilpasset Norge seg EUs koronakart. Det åpnet for karantenefri innreise i Norge fra flere land i Europa.

Delta dominerer

Smittetrykket i Norge er nå på 44 påviste tilfeller pr. 100.000 innbygger.

Både antall tilfeller og andel positive prøver er fortsatt innenfor hva EU definerer som grønne land.

Samtidig viser rapporten at delta nå er den varianten som påvises oftest i Norge.

Andelen bekreftede tilfeller med deltavarianten har økt fra 1 prosent i uke 18, til 58 prosent i uke 28. Samtidig har andelen alfa falt fra over 90 prosent til 27 prosent:

Utvikling alfa- og delta-variantene av koronaviruset i perioden 16. november 2020–20. juli 2021.

Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa, skriver FHI i sin siste risikorapport om varianten fra 3. juli.

Samtidig understrekes det at det fortsatt er begrenset kunnskap om varianten.

FHI skriver at de «bare har middels tiltro til de fleste av vurderingene».

Koronavaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom med deltavarianten allerede etter én dose. Etter to doser er beskyttelsen «svært god».

Forventer «sporadiske utbrudd»

Ifølge ukerapporten som ble publisert onsdag, forventer FHI at det vil komme «sporadiske utbrudd» de nærmeste ukene på grunn av økt mobilitet og kontakt mellom mennesker.

Kommunenes kapasitet for testing og smittesporing kan bli utfordret, heter det i rapporten.

Årsaken er den pågående vaksineringen. Onsdag har mer enn 3,2 millioner nordmenn fått første stikk av en vaksine som beskytter mot covid-19.

Nesten en tredjedel er fullvaksinerte.

Aftenposten har tidligere skrevet om at flere kommuner nå tilbyr drop-in-vaksinering på grunn av vaksineoverskudd.

Samtidig ble det denne uken slutt på den geografiske prioriteringen, der 24 kommuner på Østlandet over lengre tid er blitt tildelt flere doser.