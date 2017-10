Dette vedtok Arbeidsmiljøutvalget i siste møte, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi har hatt retningslinjer, der det henstilles til ansatte, som er i kontakt med pasienter, om å ikke bruke snus. Snusbruken har nå økt såpass at vi mener det er riktig å gjøre dette til et forbud, sier personalsjef Anne Grethe Vhile ved Sørlandet sykehus.

Flere sykehus vurderer snusforbud

– Sørlandet sykehus var blant de første i Norge til å forby røyking på sykehusets området, fra 1. januar 2011, sier hun. Hun tilføyer at det pågår diskusjoner om snusbruk ved andre sykehus i Norge uten at det er klare føringer.

– Vi undersøkte litt med andre sykehus, og det er varierende praksis, sier Vhile.

Ankersen, Roald

Retningslinjene hun sikter til omfatter både røyking og bruk av parfyme – i tillegg til snus. Hun sier det er hensynet til pasientene som er avgjørende, når snus nå totalforbys ved Sørlandet sykehus.

– Dette handler om sykehusets verdisyn og respekt for pasientene. Snus lukter. Det ser ikke særlig hygienisk ut i munnen til snuserne. I tillegg er det ikke er sunt, sier Vhile.

Hun har ikke mottatt noen reaksjoner fra ansatte eller tillitsvalgte på innskjerpingen av reglene.

I Arnedal røyker de ved sykehuset- tross forbudet

Men reaksjonene kan komme fra Sørlandet sykehus Arendal. Austegder klarer ikke å la være å røyke like utenfor hovedinngangen, et problem som har vedvart helt siden røykeforbudet ble innført. Det er satt opp store skilt – forgjeves. Røykesaken har vært klaget inn for Arbeidsmiljøutvalget flere ganger. Nå skal saken opp på nytt.

– Vi vil vurdere om det skal monteres en røykvarsler som aktiveres, når det røykes i nærheten, med en stemme som sier: Det er forbudt å røyke her, sier Vhile. Hun opplyser at andre sykehus har testet ut en slik type røykvarsler med hell.