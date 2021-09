Ny bok: Nakstad ble kalt inn til oppvaskmøte med FHI etter utspill om barnesmitte

Etter et utspill om smittespredning blant barn ble assisterende helsedirektør Espen Nakstad innkalt til oppvaskmøte med FHI, ifølge en ny bok.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under en pressekonferanse om koronasituasjonen.

Nå nettopp

Utspillet kom i et intervju Nakstad hadde med Dagbladet før skolestart i august 2020, da Nakstad sa at nye studier antydet at barn hadde en større rolle i smittespredningen, skriver NRK , basert på boka «Året som aldri tok slutt» av Lilla Sølhusvik.

Utspillene gikk imot hva FHI hadde sagt den våren, om at barn smitter i mye mindre grad enn voksne. I et oppvaskmøte mellom FHI og Nakstad skal det ha diskusjon mellom ham og FHI-overlege Are Stuvitz Berg. FHIs eksperter skal ha beskyldt Nakstad for å «tolke alt som fantes av kunnskap på en måte som bekreftet hans eget syn», mens Nakstad kritiserte FHI for «cherry picking» av forskningsresultater.

– Vi opplevde at det kom beskyldninger fra Espen Nakstad om at vi ikke var flinke nok i faget vårt og at vi ikke forholdt oss til statistiske feilkilder, som vi synes var urimelig, sier Berg til NRK.

Berg forteller videre at, selv om det ikke var god stemning på møtet, fikk de en bedre samforståelse. Resultatet ble en samarbeidskronikk med FHI og Nakstad om barnesmitte.

– Det stemmer at jeg en gang ble oppringt fra FHI og kritisert i kraftige ordelag for mine uttalelser om østasiatiske studier av smittespredning blant ungdommer og hvorfor de er relevante for norske forhold, sier Nakstad.

– Jeg slapp ikke til orde i møtet og ba om å få ta diskusjonen i et mer egnet fora, sier Nakstad, som for øvrig ikke vil kommentere innholdet i boka.