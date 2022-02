Riksmekleren åpner for å hjelpe til i fastlåst konflikt mellom advokatene og regjeringen

Men han stiller én viktig forutsetning for at det skal skje. Og der er advokatene og justisministeren uenige.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland sier til Aftenposten at dersom han hadde fått en felles henvendelse fra begge partene om å bistå dem med megling, ville han vurdert en slik henvendelse.

21. feb. 2022 12:45 Sist oppdatert nå nettopp

Advokatene aksjonerer for bedre økonomiske vilkår i den offentlige rettshjelpsordningen. De vil ha en ny, årlig forhandling om hvordan den skal innrettes og justeres. Det mener de må til for at ordningen skal bli rettssikker og bærekraftig.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har avvist kravet kontant. Hun har foreslått å gi advokatene ett ekstra møte i året, der de kan komme med sine innspill til statsbudsjettet.

Mehl har sagt hun har gått så langt hun kan. Og siden advokatene ikke ville høre snakk om hennes forslag, virker derfor konflikten helt fastlåst.

Konsekvensen er at 26 saker står uberørt i kø hos Høyesterett. Til Aftenposten har høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye kalt situasjonen alvorlig.

Riksmekleren: Vil vurdere

Advokatforeningen ønsker at statsråden skal gå sammen med dem for å be Riksmekleren megle mellom dem. De håper det kan bidra til å finne en løsning om en ny modell for forhandlinger om ordningen.

Konflikten mellom advokatene og regjeringen handler om penger i et budsjett. Den ligger utenfor det såkalte tariffsystemet. Dermed er den ikke en del av riksmeglerens lovbestemte oppgaver.

«Det er derfor ikke naturlig med noe initiativ fra riksmeglerens side for å få partene inn i en megling hos oss», skriver riksmegler Mats Wilhelm Ruland i en e-post til Aftenposten.

Men han holder likevel døren åpen for å vurdere å bidra med å løse konflikten, med én forutsetning:

«Dersom vi hadde fått en felles henvendelse fra begge partene om å bistå dem med megling ville vi vurdert en slik henvendelse», skriver Ruland.

Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen sier det er positivt at Riksmekleren bekrefter at det er en mulighet, dersom begge parter ber om det.

Han mener en profesjonell megler nettopp kunne hjelpe til med å finne ut av den fastlåste situasjonen.

– Fra vår side har vi kun anført noen hovedprinsipper som må inngå i en ny forhandlingsmodell, men den nærmere innretningen er vi åpen for å diskutere.

– Vi er villig til å til å bringe inn en nøytral tredjepart under forutsetning av at boikotten avsluttes, sa Emilie Enger Mehl (Sp), justis- og beredskapsminister, i en pressemelding fredag.

Statsråden nekter

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kom fredag med en pressemelding der hun åpner for å gå i dialogen ved å bruke det hun kaller «en nøytral tredjepart». Kravet for at det skal bli noe av, er at Advokatforeningen avslutter det hun kaller boikotten i Høyesterett.

Departementet vil til Aftenposten ikke utdype hvem de mener kan være en slik megler. Mehl mener det blir helt feil å bruke riksmegleren.

– Det blir ikke riktig å bringe boikotten inn for Riksmekleren, som benyttes til å megle tvister mellom parter i arbeidslivet. Salærsatsen er pris på en tjeneste som staten kjøper fra advokater i markedet. Advokatforeningens aksjon er derfor ikke en streik, sier Mehl.

På spørsmål om riksmegleren mener det kan være en løsning å bruke dem som meglere i den fastlåste konflikten, svarer Mats Wilhelm Ruland det ikke er riktig av han å kommentere hvordan partene skal eller bør løse konflikten. Han mener det er deres ansvar å finne ut av.

«Jeg håper imidlertid partene klarer å løse konflikten så raskt som mulig», skriver han.

Fakta Dette er straffesakene som står i kø i Høyesterett Strafferett. Om straffeutmåling ved befatning med amfetaminbase. Strafferett. Grensen mellom simpel og grov regnskapsovertredelse. Strafferett. Om forsøk på medvirkning til terrorhandlinger og digital deltagelse i terrororganisasjon. Strafferett. "Tjømesaken". Om forståelsen av vilkåret "i anledning av stilling" i straffelovens korrupsjonsbestemmelse. Strafferett. Om drapsforsett og den nærmere grensedragningen mellom grov kroppsskade og forsøk på drap. Strafferett. Om inndragning av arbeidsinntekt og trygdeytelser ved domfellelse for uriktig forklaring ved søknad om asyl mv. Straffeloven § 67. Strafferett. Om en overtredelse av forbud mot seksuell omgang med dyr er grov. Straffeutmåling. Strafferett. Om straffeutmåling for omfattende avgiftsunndragelse etter innførsel av øl, brennevin og sigaretter. Strafferett. Om straffeutmåling ved grov omsorgsunndragelse. Straffeloven § 261. Strafferett. Om straffeutmåling ved befatning med oksykodon. Strafferett. Om e-poster med truende innhold til Slottets postmottak kan sies å «volde fare» for at Kongen påvirkes i sin virksomhet, jf. straffeloven § 115, samt spørsmål om idømmelse av overføring til tvungent psykisk helsevern. Foretaksstraff. Om straffeutmåling ved bruk av ulovlig arbeidskraft over en lengre tidsperiode. Strafferett. Ordensforstyrrelse og ikke etterkommet pålegg fra politiet under demonstrasjon. Forholdet til ytrings- og forsamlingsfriheten. Strafferett. Om kontradiksjon og klausulering i forbindelse med tilrettelagte avhør. Strafferett. Om forholdsmessighet av oppholdsforbud med elektronisk kontroll. Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse. Straffeprosessloven. Om det er en ubetinget opphevelsesgrunn at en meddommer ikke var valgt av riktig organ i kommunen. Strafferett. Om foretaksstraff for Bane Nor etter høyspentulykke på et jernbaneområde. Spørsmål om uaktsom forvoldelse av død mv. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige. Strafferett. Om felling av fjellrev var grovt uaktsomt. Straffeprosess. Om retten til innsyn i sakens dokumenter når påtalemyndigheten har trukket saken fra tingretten. Strafferett. Om betydningen av forespeilet straff i forelegget ved straffeutmålingen for overtredelser av veitrafikklovgivningen. Strafferett. Om det er grunnlag for samfunnsstraff etter voldsepisode. Straffeprosess. Om det er en saksbehandlingsfeil at lagmannsrettens domsgrunner ligner for mye på tingrettens. Kilde: Rett24/Høyesterett Vis mer

Øie: Vil være nøytral

Måten advokatene har aksjonert på er å ramme Norges øverste domstol. Alle forsvarere med møterett i Høyesterett er anmodet om ikke å stille opp når domstolen skal planlegge straffesaker som skal opp for Høyesterett.

Høyesterett er ikke part i konflikten, for den handler ikke om betalingen advokatene får der. Men aksjonen har ført til en lang kø av saker som hoper seg opp.

Nå er det 26 straffesaker som venter på å bli berammet for behandling i landets øverste domstol og dermed er direkte berørt av advokatenes aksjon.

– Jeg er først og fremst bekymret for enkeltpersonene som er berørt i de konkrete sakene som stopper opp. Det er 26 tiltalte personer, det er fornærmede og pårørende, sa Toril Marie Øie, høyesterettsjustitiarius til Aftenposten tidligere denne uken.

På spørsmål om hva hun tenker om riksmegleren som en løsning for å få denne konflikten i bevegelse, sier Øie følgende:

– Jeg holder fast ved at jeg vil være nøytral og det innebærer at jeg ikke mener noe om mulige løsninger.