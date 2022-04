Her er Aftenpostens nye korrespondenter

Aftenposten har utnevnt tre nye korrespondenter. To av disse er semesterkorrespondenter, som er en ny rolle i redaksjonen.

Fra venstre: Rakel Haugen Strand, Gina Grieg Riisnæs og Kristoffer Rønneberg.

15 minutter siden

Rakel Haugen Strand (28) er ansatt som Aftenpostens nye Europa-korrespondent.

Hennes bakgrunn fra konsulentbransjen og fra arbeid og studier i flere europeiske land, gjør at hun kan levere journalistikk på mange viktige områder i Europa. Det er et stort behov for å følge og forklare utviklingen i Europa, særlig akkurat nå, ifølge Aftenpostens nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.

– Jeg er veldig spent og utrolig takknemlig for å få prøve meg som korrespondent. Europa og EU har en svært viktig rolle i tiden fremover, blant annet med krigen i Ukraina, klimakrise og energikrise. Jeg kjenner derfor på et stort ansvar for å fortsette det gode arbeidet Aftenposten gjør med å levere kvalitetsjournalistikk fra Europa. Men ikke minst blir dette utrolig gøy!

Haugen Strand er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun har nå jobbet ett år i Aftenposten/E24-samarbeidet.

Hun etterfølger Eirin Hurum på Aftenpostens kontor i Brussel, og tiltrer stillingen til sommeren.

Kristoffer Rønneberg (44) skal jobbe i Asia.

– Jeg gleder meg enormt til å komme meg ut i felt igjen i et område jeg har vært opptatt av mesteparten av livet. Utviklingen i Asia pågår i et eventyrlig tempo, og det er viktig at vi kan få et inntrykk fra bakkenivå av hvordan denne utviklingen påvirker folk og samfunn i regionen. Kinas økende påvirkningskraft i nærområdet blir også et naturlig tema å utforske. Og så skal jeg spise veldig mye god mat, sier en oppspilt Rønneberg.

Rønneberg har tidligere vært Aftenpostens korrespondent i Kina og i USA, og han har i flere perioder jobbet med lyd, blant annet som programleder i Aftenpostens podkast Forklart og i podkastserien «Jeg var der»

Han tok IB på United World College i Singapore og har reist mye rundt i Øst-Asia helt siden tenårene.

Gina Grieg Riisnæs (25) blir semesterkorrespondent i Øst-Europa.

– Dagens situasjon i Øst-Europa må vi helt tilbake til andre verdenskrig for å se maken til. Millioner av mennesker er drevet på flukt fra Ukraina. Hva vil skje med dem videre? Hvordan vil flyktningstrømmene påvirke landene rundt? Og hvordan vil krigen i Ukraina utvikle seg videre nå som Russland planlegger ny offensiv i øst? Jeg ser på det som et enormt privilegium å skulle få dekke disse problemstillingene for Aftenposten de neste månedene ved å komme tett på mennesker og være der det skjer, sier Grieg Riisnæs.

Gina Grieg Riisnæs har bodd i Russland og snakker noe russisk.

– Gina har levert mange sterke reportasjer til Aftenpostens lesere, både i lyd, bilder og tekst. De siste ukene har hun reist inn og ut av Ukraina og rapportert fra krigen. Med base i Øst-Europa vil hun være godt posisjonert til å gjøre det, og til å skrive om andre land i regionen, sier Tveøy Strøm-Gundersen.

Aftenposten har en ny tilnærming til korrespondentoppdraget og vil nå teste å sende korrespondenter til områder som er særlig aktuelle i nyhetsbildet.

– Vi ønsker å kombinere permanente korrespondenter med reportere som får kortere korrespondentoppdrag på ulike steder i verden. Det vil gi oss økt fleksibilitet og sørger for at vår dekning av de største sakene og utviklingstrekkene internasjonalt styrkes. Det vil også senke terskelen for å reise ut. På den måten vil det også bidra til at flere reportere kan få denne erfaringen fra felt, sier nyhetsredaktøren.