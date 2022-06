Visste ikke at hun var dømt til åtte års fengsel: – Et mareritt

I to år har kvinnen levd med trusselen om å bli utlevert, for å sone en dom på åtte år i Hellas. Det skjer ikke.

Kvinnen har forklart at hun ikke visste om rettssaken i Hellas.

Per Lindberg Bergens Tidende

Sverre Jervell

23 minutter siden

– Det har vært et mareritt, sa kvinnen gråtende i Hordaland tingrett torsdag morgen.

Historien startet for to år siden. Da var hun på et fly i London. Politiet kom om bord for å hente en kriminell.