Trusler og trakassering mot politikere øker. Frp-politikere er mest utsatt.

En fersk undersøkelse utført på oppdrag fra PST finner en svært negativ utvikling i alvorlige trusler og trakassering mot politikere.

PST har bedt Politihøgskolen kartlegge trusler og trakassering av rikspolitikere.

Torkjell J. Trædal Journalist

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

3. feb. 2022 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

På oppdrag fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), har Politihøgskolen kartlagt rikspolitikeres erfaringer med trusler og trakassering.

Undersøkelsern viser at stadig flere opplever alvolige hendelser fysiske angrep eller trusler.

Andelen politikere som rapporterer om dette, har økt fra 36 prosent i 2013 til hele 46 prosent i 2021.

Det er spesielt direkte eller indirekte trusler om skade på politikerne selv eller personer nær dem, som øker.

Siden bare cirka 50 prosent av stortingsrepresentantene og statsrådene har svart, kan en ikke uten videre slå fast at halvparten av dem har opplevd alvorlige hendelser, understreker forskerne.

– Likevel er det grunn til å tro at økningen i alvorlige trusler er reell, skriver de.

Flertallet har hatt plagsomme opplevelser

Hvis en inkluderer de litt mindre alvorlige hendelsene, har det store flertallet en eller flere negative erfaringer. Dette kan være alt fra at noen har henvendt seg til dem på en plagsom måte på Facebook eller andre sosiale medier, plagsomme telefonoppringninger.

87 prosent av politikerne i Stortinget og regjeringen har opplevd slike uønskede hendelser. De som er mest synlige og profilert, er mest utsatt.

Frp-politikere mest utsatt

Forskerne har også sett hvor utsatt politikerne er basert på partitilhørighet. For første gang har de inkludert så mange politikere at dette er av statistisk betydning også for de minste partiene.

De viser at det er ganske store forskjeller i hvor mange uønskede hendelser politikerne rapporterer om, ut fra parti.

I den lavere enden er KrF og Venstre, der i underkant av 70 prosent rapporterer om en eller flere hendelser.

Frp topper statistikken. 95 prosent oppgir å ha opplevd ubehagelige hendelser. Deretter følger MDG, der 92 prosent oppgir det samme. Resten av partiene liggerpå rundt 80 prosent.

Frp topper også statistikken for de alvorlige hendelser. 62 prosent oppgir å ha opplevd hendelser som kommer inn under dette.

MDG skiller seg ut ved at de ligger nær toppen på ubehagelige hendelser generelt- med 92 prosent – men blant de laveste når det gjelder mer alvorlige hendelser. 33 prosent av MDG-politikerne i undersøkelsen rapporterer om dette.

Fakta Fakta om undersøkelsen Professor Tore Bjørgo er hovedforfatter av rapporten «Trakassering og trusler mot politikere». Forskerne har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av Stortinget, regjeringen og sentralstyrene i partiene og

ungdomsorganisasjonene. Sammenlignbare undersøkelser er gjennomført i 2013 og 2017. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Vis mer

Kvinner ikke mer utsattt

Forskerne skriver at de ikke finner støtte for at kvinnelige politikere er spesielt utsatt for netthets i sine data.

Kvinner under 30 år topper imidlertid statistikken for de som er mest utsatt for trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser, sammen med menn i 30- og 40-årene.

Kvinnelige politikere er også langt oftere utsatt for trakassering av seksuell karakter enn sine mannlige kolleger, skriver forskerne. 18 prosent av kvinnene har opplevd dette, mot 3 prosent av menn.

«Jeg vet ikke om det kommer inn under trusler, men jeg er blitt tilsendt penisbilder, og andre grove seksuelle meldinger.

Det oppleves ikke som at det er seksuelt motivert, men mer at hensikten er å trakassere», skriver en av kvinnene som er spurt.

Andelen menn som opplever hendelsene som truende er høyere enn andelen kvinner. 46 prosent av menn mot 37 prosent av kvinner rapporterer om dette.

Et flertall i undersøkelsen rapporterer også at de som står bak truslene eller de uønskede hendelsene er menn.

Et tydelig flertall av politikerne i undersøkelsen sier at de blir engstelige eller redde i forbindelse med hendelsen.