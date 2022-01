Norge Arbeidsliv Nå realiserer Halimo Ali drømmen sin. Det kan komme til å få betydning for mange andre.

Kvinner fra Somalia har tatt et aldri så lite byks inn på arbeidsmarkedet. Halimo Ali ønsker å forsette den trenden. Hun startet systue for å hjelpe de mest sårbare med å få jobb.

Nå nettopp

Forhenget bakerst i butikken trekkes til side. Frem mellom symaskiner og stoffruller skrider en modell iført en lang selskapskjole i rødt og oker. Halimo Ali har designet kjolen. Den er ikke helt ferdig. Hun retter på ryggpartiet. Setter noen nåler. Fester et vevd bånd som går over bysten og skuldrene.

Halimo Ali (51) er både designer, utdannet fra Esmod i Oslo, og sosial entreprenør. I august i fjor åpnet hun Halimo & Co. i et lyst butikklokale på Grønland i Oslo. Her sys kjoler til fest og bryllup, inspirert av tradisjonelle somaliske mønstre og vestlig mote. De utfører også reparasjoner, tar på seg oppdrag.