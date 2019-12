Philip Manshaus (22) kom inn i rettssalen omtrent klokken 09.15 i morges. Kledd i dress, slips og hvit skjorte gjorde han en nazihilsen foran en fullsatt rettssal. Så satte han seg ned og helte opp vann i en plastkopp.

Det ble et svært kort fengslingsmøte. Manshaus ville ikke svare på spørsmål fra noen, annet at han motsatte seg videre fengsling og begjærte seg løslatt. Hverken forsvarer eller politiet hadde bemerkninger.

Rettssak før sommeren

Politiadvokat Hilde Strand ba om fem nye uker i varetekt. Vanligvis settes fengslingsperiodene til fire uker i slike saker, men på grunn av julefeiringen ba politiet om en ekstra uke.

Etter omtrent ni-ti minutter var fengslingsmøtet over. Manshaus ble igjen ført ned i arresten og fraktet tilbake til fengselet.

– Vårt mål er å overlevere saken til høyere påtalemyndighet før året er omme. Deretter er det å håpe at saken blir berammet for hovedforhandling før sommerferien, sa Strand etter at retten var hevet.

Manshaus har vært underlagt judisiell observasjon. Rapporten som skal gi svar på hans strafferettslige tilregnelighet er ventet i dag, mandag.

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic har gitt politiet medhold og fengslet Manshaus frem til 6. januar. Han er ikke lenger underlagt restriksjoner som brev- eller besøksforbud.