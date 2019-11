Politiet: Mindre sjanse for løsning før jul i Lørenskog-saken

Tidligere i høst sa etterforskningsleder Tommy Brøske til VG at politiet hadde som mål å løse Lørenskog-forsvinningen i løpet av året, men sa samtidig at uttalelsen har stor fallhøyde. Brøske nå sier til avisen at sjansen blir mindre.

– I likhet med alle andre ser vi jo samtidig at det går fort mot et nytt år, og sjansen for at saken løses før jul blir derfor stadig mindre, sier Brøske.

Etterforskningslederen sier imidlertid at saken fortsatt er mulig å løse.

– Vi utelukker ikke at vi kan få et gjennombrudd også i 2019. Vi har gjort våre vurderinger og evalueringer, og laget en plan for de kommende ukene og månedene. Av hensyn til etterforskningen ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på våre interne vurderinger, sier Brøske.

Han sier at det gjenstår etterforskningsskritt for eksempel opp mot kjøretøy og spor på åstedet.

Over ett år har gått siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober i fjor. Hverken familien eller politiet har mottatt livstegn fra kvinnen.