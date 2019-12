I begynnelsen av desember skrev Aftenposten om Dunya Bano Nekzad, som måtte forlate Norge. I en avvisning av anke på en søknad om asyl, skrev Utlendingsdirektoratet (UDI): «Vi forutsetter at barnets far kan gi barnet en forsvarlig omsorg i Norge.»

Da var datteren tre og en halv måned gammel.

UDI beklaget senere formuleringen.

Bare seks dager tidligere tok UDI selvkritikk for håndtering av saker der barn er berørt.

Nå har Nekzad fått innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge på bakgrunn av sin søknad om familieinnvandring. Familien fikk beskjed torsdag denne uken.

– Jeg begynte å gråte av glede, sier Nekzad.

– Jeg tenkte at nå kan jeg bo sammen med min datter i Norge. Ingenting kan skille oss fra hverandre nå.

Vil bli jordmor

Vedtaket gjør at fremtiden ikke lenger er satt på hold for familien.

– Jeg skal lære meg norsk, jobbe og ta utdanning i Norge, sier småbarnsmoren.

Hun forteller at hun tidligere har gått to år på universitetet i Kabul i Afghanistan for å bli jordmor. Nå ønsker hun å fullføre utdannelsen i Norge.

– Jeg vil bygge videre på dette og ta flere fag i Norge slik at jeg kan jobbe som jordmor, sier Nekzad.

– Nå kan vi sove godt om natten

Også Nekzads ektemann, Javid Rasouli, er naturlig nok svært glad for utfallet av saken. Han sier at paret tidligere var mye bekymret og stresset, særlig med tanke på konsekvensene for datteren Nora.

Dersom Nekzad hadde blitt sendt tilbake til Hellas, måtte paret ha reist for å besøke hverandre hver tredje måned i vekselvis Norge og Hellas om de skulle ha kontakt. De var også bekymret for å ta med datteren til Hellas på grunn av forholdene Nekzad levde under der.

– Vi sov ikke godt om natten. Vi trodde at politiet skulle uttransportere min kone, og at Nora måtte bli i Norge, sier Rasouli.

Nå ser han og kona lyst på fremtiden sammen.

– Vi er veldig glade og kan sove godt om natten nå.

Olav Olsen

UDI: – Normal saksgang

– Er det blitt fortgang i denne prosessen på grunn av medieomtale av saken?

– Denne søknaden har fulgt ordinær prosess og hatt ordinær ventetid, sier fagsjef Dag Bærvahr i UDI.

Han sier det ble bedt om mer dokumentasjon på Javid Rasoulis inntekt i et brev til Rasouli i midten av oktober. For å få innvilget familieinnvandring må personen det søkes om opphold på grunnlag av, også kalt referansepersonen, normalt dokumentere en samlet inntekt på 264.264 kroner i året før skatt.

– Vi innvilget søknaden etter at vi fikk svar på brevet vårt. Dette er normal saksgang. Det er sakene som går til intervju (for at saken skal opplyses ytterligere, journ.anm.) eller DNA-test som tar opp mot 20 måneder, sier Bærvahr.

Det var det ifølge fagsjefen ikke behov for i dette tilfellet.

Nekzads søknad om familieinnvandring ble mottatt 1. oktober 2018. Vedtaket om opphold er datert 12. desember 2019.