Gunnar Stålsett må møte i retten 19. desember

Det er TV 2 som først omtalte siktelsen mot den tidligere biskopen. Det er også TV 2 som nå melder om datoen for rettssaken.

Stålsett har hatt en ureturnerbar asylsøker ansatt hos seg i flere år. Det fortalte han om i et intervju med Vårt Land i sommer.

– Jeg tar siktelsen til etterretning. Jeg har erkjent sakens forhold i avhør og er innstilt på å ta den straffen som måtte komme. Jeg ser for meg at jeg må sone en fengselsstraff. Jeg angrer overhodet ikke, sa Stålsett til TV 2 i går.

Vårt Land har snakket med Stålsett fredag morgen. Han var ikke klar over at det var fastsatt dato for rettssaken da avisen tok kontakt. Likevel er han klar til å møte i retten i desember.

– Det må være politikernes ansvar å endre på lover og forskrifter slik at de kommer bedre i overensstemmelse med menneskerettighetene. Som samfunnsborgere er det vårt ansvar å påvirke lovgiverne, sier han til avisen.