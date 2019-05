En 79-åring har en pacemaker med et batteri som plutselig kan utlade. En 13-åring har en ledning i hjertet som er kjent for å knekke. Dette er to av pasientene som tidligere har stått frem i Aftenposten i artikkelserien Implantert.

Ingen av dem ble fulgt opp som de skulle ha blitt da sykehusene fikk varsel om at implantatene hadde en risiko for å svikte.