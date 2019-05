En person som hoppet fra et brennende hus, behandles på sykehus for et mulig beinbrudd.

Også en annen som hoppet, måtte til legevakten for sjekk.

Det bekrefter operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 05.15.

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 00.38.

To omkom

Klokken 05 er status at én av brannene er slukket, mens det fortsatt brenner i de to andre husene.

Klokken 04.05 ble de to omkomne funnet av brannvesenets røykdykkere. De to omkomne var registrert boende i samme hus. Pårørende er varslet og ivaretas av kommunens kriseteam.

Det skal ikke være snakk om rekkehus, men boliger som ligger i nærheten av hverandre.

Brannstedet ligger ikke langt fra E18 og motorveibroen over Drammenselva.

Husene ligger svært tett dette området på Lierstranda.

Stor brann

De omkomne ble funnet i samme hus som en kvinne hoppet ut av, bekrefter operasjonsleder Espen Reite i Sørøst politidistrikt.

Ifølge operasjonsleder Reite skal det være snakk om et mulig beinbrudd.

– Da vi kom frem så vi at husene var fullstendig overtent. Det har vært en ordentlig stor brann med fare for spredning, og store utfordringer knyttet til slukking på grunn av gnistregn og kraftig vind, forteller politiets innsatsleder Arne Guddal til dt.no.

Brannmannskaper fra Lier, Drammen, Asker og Mjøndalen har alle bistått i slukningsarbeidet.

Tre boliger

Ifølge operasjonslederen kan det virke som brannen først startet i ett hus, for så å ha spredte seg til de to andre.

Nødetatene fryktet også videre spredning og evakuerte derfor beboere i ni nærliggende boliger. De ble i natt innkvartert på et hotell i Drammen.

– Kommunens kriseteam er tilkalt fordi det er så mange berørte. I tillegg er nødetatene sterkt representert, og vi har luftambulanse på stedet, forteller Reite.

Nærliggende fasader, inkludert boliger og biler, er skumlagt for å hindre spredning.

– Mange skuelystne

Ifølge operasjonslederen har det natt til søndag kommet mange skuelystne til stedet.

– Vi opplever det som krevende og oppfordrer dem til å forlate stedet slik at nødetatene får arbeidsro, sier han.