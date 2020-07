Politimann etterforskes for å ha angrepet mann i avhør: – Jeg fikk ikke puste

Qadar Osman Abdi ble lagt i bakken og tatt halsgrep på da han nektet å gi fra seg Snapchat-passordet sitt i avhør. Politimannen nekter straffskyld.

Avhøret fant sted i politihuset i Kristiansand. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Det skriver TV 2 som har fått tilgang til overvåkningsbildene.

I et avhør skulle Abdi gi etterforskerne en papirlapp med Snapchat-passordet sitt, men angret seg og krøllet sammen lappen. Da han ikke ville gi fra seg lappen, gikk politimannen fysisk til verks. Han tok halsgrep på 24-åringen og fikk lagt ham i bakken sammen med to kvinnelige betjenter.

Abdi ropte flere ganger at han ikke gjorde motstand.

– Jeg fikk ikke puste. Han er en stor mann og han la hele kroppsvekten sin oppå meg mens han strammet rundt halsen min. Jeg var livredd. Samtidig tenkte jeg «Hva faen? Jeg er på en politistasjon, også skjer dette med meg? sier Abdi til kanalen.

Spesialenheten for politisaker etterforsker saken. Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt sier at saken «etter en konkret vurdering» ikke fått interne konsekvenser for politimannen, som nektet straffskyld.

I avhøret erkjente Abdi oppbevaring av narkotika. Han ble nylig dømt til ti og et halvt års fengsel. Dommen vil bli anket.

