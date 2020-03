– Vi skal vite hvem som kommer, hvor de kommer fra og informere om karanteneregler, sier ordfører Bernth R. Sjursen (Ap) til Aftenposten.

– Alle som har vært på reise utenfor Norge, blir satt i karantene, enten hjemme eller på hotell og rorbuer i kommunen. Dette er eneste innfartsvei inn til bygda, og vi skal informere her istedenfor å gå fra hus til hus, sier ordføreren.

Det var NTB som først omtalte saken.

I morgentimene lørdag er de i gang med å rigge til en liten kontrollpost på den nasjonale turistveien, fylkesvei 889. Kontrollposten skal bemannes av lokale folk døgnet rundt.

Privat

Ordføreren sier tiltaket settes i gang for å verne om de svake og syke og sørge for at folk blir stoppet og informert, og at kontrollposten – et telt og varmestue – settes opp med hjemmel i smittevernloven.

– Vi ba sivilforsvaret om hjelp, men de hadde ikke kapasitet, sier Sjursen.

Her er rådene fra Måsøy kommune

Øykommune med utenlandsk arbeidskraft

Måsøy er en øykommune med ca. 1000 innbyggere, og alt av institusjoner ligger på øya.

– Vi gambler ikke med liv og helse. Får vi 100 personer i karantene, begynner vi å miste helsepersonell, sier Sjursen.

Kommunen har fiskeindustri med mange utenlandske arbeidere.

– Fiskeindustrien har kontroll med sine folk. Men vi har også tilreisende som kanskje har vært hjemme i Polen eller Portugal, og kommer tilbake til bygda nå. Vi vil informere alle som kommer utenfra Norge om karantenereglene, sier ordføreren.

Folk som nå kommer tilbake til Måsøy fra utlandet, kan ikke være i hjemmekarantene hvis vedkommende har familie som arbeider i helsevesenet. Da må de i karantene utenfor hjemmet.

Gjør alt for å hindre smittespredning

– Nabokommunen Hammerfest har påvist koronavirussmitte, sier Sjursen og sier de nå gjør alt de kan for å holde koronasmitte unna øykommunen.

Ordføreren viser til tilfellet i Frosta i Trøndelag, der ordføreren stengte kommunen etter et par smittetilfeller.

– Stadig flere ble smittet, og mange var fortvilet over at kommunen ikke ble stengt tidligere, sier Sjursen.

Han vet at det å stanse alle som skal inn til Måsøy, er et inngripende tiltak, men nødvendig for å hindre smittespredning.

– Vi skal stanse alle, sjekke hvor de har vært og veilede om hvor de skal være i karantene. Det blir i hotell og rorbuer hvis de ikke kan være hjemme, sier ordføreren, som i morgentimene er på vei til møte i kommunens krisestab.

– De som reiser ut av bygda, skal tenke seg om. De risikerer å bli satt i karantene ved hjemkomst, sier ordføreren.