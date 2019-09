Siv Jensen: Snikislamering å ikke håndhilse på kronprinsen

Frp-lederen trekker frem episoden for snaut to uker siden, da kvinner i den terrorrammede Al-Noor-moskeen i Bærum ikke tok imot hånden til kronprins Haakon som strakk den frem for å hilse. I forrige uke skjedde det samme da leder Anniken Huitfeldt (Ap) i Stortingets utenrikskomité strakk frem hånden for å hilse på Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– At en representant for et islamistisk prestestyre ter seg slik på besøk er én sak. Problemet er større når nordmenn nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, skriver Jensen i en kronikk med tittelen «Dette er snikislamisering» i VG mandag.

– I Norge hilser menn og kvinner på hverandre, punktum. Å forsøke å skape aksept for å ikke håndhilse på kvinner i Norge er ikke å vise forståelse, det er likestilling i revers. Det er dette som er essensen når jeg har snakket om snikislamisering. At vi indirekte eller direkte tilpasser oss uskikker og religiøse særkrav i forståelsens navn, skriver hun.

At hun tar opp igjen begreps- og ordbruken fra 2009, har ikke noe med at det er én uke igjen til valget og at Frp blør på meningsmålingene, fremholder Fremskrittsparti-lederen overfor VG : – Dette er ikke å dra et kort. Det er en samfunnsdebatt som går, og hvor Frp og jeg har klare svar.