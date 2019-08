I tillegg får prinsessen et kunstverk som er malt av den norske kunstneren Tyra Tingleff.

– Jeg vil gratulere prinsesse Ingrid Alexandra med konfirmasjonen. Det å bli konfirmert er en merkedag i unge menneskers liv, og jeg ønsker prinsessen en flott dag og lykke til med fremtiden, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Hennes Kongelige Høyhet prinsesse Ingrid Alexandra blir konfirmert lørdag 31. august.

Regjeringen ønsker å gi konfirmanten en gave som knytter hennes navn til et naturreservat. Valget falt på Hengsåsen naturreservat, som ligger i nær tilknytning til Dronningberget og Kongeskogen på Bygdøy i Oslo.

Prinsesseåsen naturreservat inngår også i Bygdøy kongsgård. Navneendringen ble behandlet i statsråd 30. august.

Kneler alene

Flere representanter fra de europeiske kongehusene er ventet til lørdagens konfirmasjon, blant dem Spanias kong Felipe, kronprinsesse Victoria av Sverige og kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian av Danmark. Hele kongefamilien vil være til stede, og i tillegg er det offisielle Norge rikt representert, ifølge NTB.

Kong Felipe, kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik er blant fadderne til Ingrid Alexandra. I tillegg har hun sin bestefar kong Harald, prinsesse Märtha Louise og mormor Marit Tjessem som faddere.

Det er over 30 år siden sist det ble holdt en kongelig konfirmasjon i Norge. Det var i 1988, da kronprins Haakon konfirmerte seg, også han knelende i ensom majestet i Slottskapellet.

For selv om Ingrid Alexandra har fått konfirmasjonsundervisning sammen med jevnaldrende i Asker menighet, kommer hun til å bli konfirmert alene.

15-åringen er nummer to i arverekken etter sin far og kan bli Norges første kvinnelige dronning siden 1400-tallet. Som tronarving må prinsessen bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Selv om statskirken opphørte i 2017, valgte Stortinget å beholde den kongelige bekjennelsesparagrafen i Grunnloven.

Historisk

Konfirmasjonen blir også historisk på annet vis: For første gang er det to kvinnelige prester, Oslo-biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien, som skal forrette i en kongelig konfirmasjon.

Veiteberg skal holde hovedprekenen der hun vil ta utgangspunkt i fortellingen fra Johannesevangeliet om da Jesus møtte en samaritansk kvinne ved brønnen, får NTB opplyst fra Oslo bispedømmeråd.

Ett av budskapene i fortellingen er at Jesus er vennlig mot alle, uansett hvem de er, og at omsorg kan gjøre at folk føler seg sett og forstått.

Bunadstradisjon

Fra før er det kjent at prinsessen har fått en bunad fra Øst-Telemark i konfirmasjonsgave fra kongeparet. Den blir prinsessens antrekk i konfirmasjonen.