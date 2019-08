Tidligere Oslo-biskop hadde ulovlig asylsøker ansatt i 14 år

Den avgåtte Oslo-biskopen står frem i Vårt Land og erkjenner at han i 14 år har gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse. Stålsett velger å fortelle offentlig om sitt lovbrudd, som etter utlendingsloven kan straffes med bøter og fengsel i inntil to år.

– Dette er en form for sivil ­ulydighet som jeg tar ansvar for. Den retter seg mot det jeg oppfatter som en umoralsk ordning, sier Stålsett til avisen.

19 år i Norge

Denne uken ble det kjent at Arne Viste og det idealistiske bemanningsbyrået Plog AS er tiltalt for brudd på utlendingsloven etter å ha ansatt og formidlet jobber til ureturnerbare asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge.

– Jeg er villig til å gå i fengsel for denne saken her. Om vi så skulle levd i et diktatur, og jeg hadde risikert dødsstraff, sa Viste til Vårt Land.

Avisen fortalte samtidig denne uken om 55 år gamle Lula Tekle som har vært i Norge i snart 19 år som ureturnerbar asylsøker. Uten arbeidstillatelse, fast bolig eller tilgang på helse- og sosialhjelp har tilværelsen vært vanskelig.

Etter at historien ble kjent kom det frem at Tekle i 14 år har vært deltidsansatt som renholder hos Stålsett. Før det hadde hun en tilsvarende stilling i bispedømmegården i Oslo, der de traff hverandre.

Plikthandling

Tekle ble fratatt skattekortet sitt etter en regelendring i 2011. Hun hadde fast jobb og egen leilighet, men mistet da retten til å jobbe.

Jobben hos Stålsett, som frem til da hadde betalt skatt og arbeidsgiveravgift for Tekle, mistet hun likevel ikke.

– Plikten til å hjelpe et medmenneske i nød var viktigere for meg enn lydigheten mot en uklar rettsordning, sier Stålsett. Han omtaler det som en kristen plikt å støtte kvinnen med arbeid.

Ber om amnesti

Stålsett sier han er vel kjent med de mulige konsekvensene han nå står overfor, men sier det er for ingenting å regne mot hva de papirløse opplever hver dag. Nå oppfordrer han politikerne å gi amnesti for papirløse i Norge.

– Barmhjertighet er faktisk en politisk mulighet, sier Stålsett.