– Hvem skal være butikksjef i dag? Ebba, Sindre, Julie og Mia i Lønnås barnehage i Bærum har fått drakter de kan kle seg ut i.

Rollelek er gøy. Styrer Unn Tonje Mostad, som er foredragsholder i fagmiljøet for barnehager, og avdelingsleder Guro Elise Mosli passer på at alle får være butikksjef og at alle må tåle at de andre får slippe til.