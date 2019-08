Stein J Bjørge

Etter flere testbrøl runget klimabrølet i rundt to minutter foran Stortinget fredag ettermiddag klokken 16.42. Målet med klimaropet var å få fortgang i klimapolitikken.

Innsatsleder Torgeir Brenden i Oslo-politiet anslår overfor NTB at det var mellom 6000 og 8000 mennesker foran Stortinget i forbindelse med brølet.

Stein J Bjørge

Ketil Blom Haugstulen

Målet var 100.000

Klimabrølets ambisjon var å samle 100.000 mennesker i Oslo og 50.000 totalt andre steder i landet. Brølet ble også arrangert i Bergen, Kristiansand, Tromsø, Finse, Fredrikstad, Tønsberg, Skien, Alta og på Svalbard.

I Oslo startet arrangementet på Youngstorget før demonstrantene gikk i tog til Eidsvolls plass. Der ble det holdt klimaappeller og ett minutts stillhet før forsamlingen bokstavelig talt brølte mot Stortinget.

Innsatsleder Brenden sier at arrangementet i Oslo foreløpig har gått rolig for seg uten noen uønskede hendelser.

Ketil Blom Haugstulen

Klimastreik

Tidligere fredag ble det rundt 40 steder i landet arrangert klimastreik. I Oslo skal det ha vært mellom 4.000 og 5.000 ungdommer til stede, opplyser Stortinget til NTB.

En rekke ungdomsorganisasjoner stilte opp og holdt engasjerte appeller til ungdommene som taktfast ropte «Erna er feig».

Både ungdommene som deltok i klimastreiken og deltagerne i klimabrølet, ønsker at politikerne skal ta mer ansvar for å løse klimakrisen. Ungdommene har streiket flere ganger hittil i år, mens fredagens Klimabrøl er det første som blir arrangert noensinne.

En rekke ungdomsorganisasjoner stilte opp foran Stortinget og kom med engasjerte appeller til like engasjerte ungdommer som taktfast ropte «Erna er feig».

Ungdommene ønsker at politikerne skal ta mer ansvar for å løse klimakrisen, og har streiket flere ganger i løpet av våren. 6. juni stemte flertallet på Stortinget ned de klimastreikende ungdommenes krav, og dagens streik er en reaksjon på at lite har skjedd siden da.

Stein Bjørge

Ketil Blom Haugstulen

Ketil Blom Haugstulen

Mange elever får oppført deltagelsen i streiken som ugyldig fravær fra skolen.

Et av kriteriene for å få gyldig fravær er deltagelse i politisk arbeid hvis man er tillitsvalgt. Elevorganisasjonen i Oslo lanserte sin løsning på problemet ved å opplyse at de skal registrere klimastreiken i Brønnøysund og utnevne alle medlemmer som styremedlemmer. Dette skapte jubel blant de fremmøtte, men det gjenstår å se om et styre med flere tusen medlemmer blir formelt godkjent når den tid kommer.

Det er ventet at over 10.000 elever over hele landet vil streike fredag.