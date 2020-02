Sp-politiker ut mot Michelin-kåring

Geir Pollestad omtaler Michelin-mat som pinsett-mat som ikke er helt hans greie, og at folk nok forbinder Michelin mer med bildekk enn med mat. Han skriver følgende på sin Facebook-side:

En god illustrasjon på sentralmakten/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste Michelinstjerne.

Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra – men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie.»

Innlegget til Pollestad får både kjeft og støtte. Mange har delt det, og flere har kommentert. Det vanket blant annet likes fra partifelle og tidligere fylkesordfører i Rogaland, Odd Arild Kvaløy.

– Slapp helt av

Høyre-politiker og olje- og energiminister, Tina Bru, sier Pollestad kan slappe av:

«Nuvel. Tror vel sånn generelt at terskelen for hva «eliten/sentralmakten» NTB mener er verdig en pushvarsel ikke er så høy. Så slapp helt av.»

– Spesielt og trist

– Geir Pollestad latterliggjør en stor seier for norsk mat. Det er utrolig spesielt og trist. I Norge har vi fantastiske råvarer som norske bønder og norske fiskere går hver dag går på jobb for å produsere. Vi som er vokst opp med norsk mat, vet at råvarene i landet vårt er de beste. Ikke minst vet vi som kommer fra Rogaland noe om dette, sier landsbruks- og matminister, Olaug Bollestad (KrF) i en kommentar.

Hun vil minne om at Norge har råvarer med lite sprøytemidler og en kjøttproduksjon med, ifølge henne, verdens laveste bruk av antibiotika.

– Og vi har kokker som kan tilberede disse flotte varene til nydelig mat i verdensklasse. Pollestad skriver at han ikke liker "pinsett-mat". Det kan godt hende. Men hvis han liker norsk mat, bør han slette den tøvete posten og i stede hylle de kokkene som bidrar til å løfte matnasjonen Norge sammen med norske bønder, avslutter landsbruks- og matministeren.

– Lokalproduserte varer

– Det er trist at en næringspolitiker fra matfylket Rogaland kan snakke så nedlatende om norsk mat og norske restauranter som det Pollestad gjør. Hva i all verden får Senterpartiet ut av å omtale hardtarbeidende norske kokker og norsk matproduksjon på denne måten?, spør Margret Hagerup (H) Fra Rogaland Høyre etter å ha lest Pollestads Facebook-innlegg.

Hun mener Michelin-stjernene setter Norge på verdenskartet.

– Det trenger for all del ikke være viktig for Pollestad, men det er synd at han ikke evner å forstå det beinharde arbeidet som ligger bak en slik prestasjon. Pollestad burde skamme seg. Det er attpåtil svært ironisk at Renaa ikke bare fikk én, men TO Michelin-stjerner, for sine fantastiske matopplevelser bestående av lokalproduserte råvarer fra Rogaland. Pollestad bør heie frem restaurantene, som foredler norsk matkultur gjennom å løfte norske råvarer. Det gir arbeidsplasser, både i by og land, og er en viktig del av næringspolitikken. Det foregår en stille matrevolusjon i Norge. Norske kokker er sammen med matprodusentene noen av våre beste ambassadører. Uten dem blir det lite mat på bordet.

Mer motbør

«At Senterpartiet ikke ser dette og lirer av seg så surmaget kommentarer på en stor dag for det norske kjøkkenet, er bare stusslig.», skriver en i kommentarfeltet under Pollestads innlegg.

– Surmaget

– Dette er å snakke ned dyktige fagfolk og gode, norske råvarer. Jeg var på utdelingen og så den stoltheten og den gleden de flinke fagfolkene ble belønnet med. Det er et kvalitetsstempel, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til TV 2, og kaller innlegget for surmaget.

– Jeg bor jo selv i nærheten av Michelin-restauranten i Stavanger og har sett hva det betyr for nabolaget og hele byen. Det gir et løft. Dette er en gledens dag og dette handler om gode råvarer fra bønder, fiskere og dyktige fagfolk. Tenk hva dette betyr for Norge som matdestinasjon.

– Ikke tjent med slik leder

– Senterpartiets leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad angriper primærnæringene på matens festdag i Norge, slike ledere av Stortingets Næringskomité er vi ikke tjent med, skriver Arbeiderpartiets Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik i en e-post til Aftenbladet.