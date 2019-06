«For at verden skal bli mer rettferdig og for at du skal forstå hvordan det føles å bli uskyldig plaget av ubrukelige maktmisbrukende politikere ser vi oss nødt til å iverksette trakassering av deg. Formål: Å redusere Anna Elisa Tryti’s livskvalitet.»

I slutten av april 2017 fant byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) et brev i inngangspartiet sitt. Avsenderen forklarte at vedkommende ikke ville gi seg før Tryti snudde, trakk seg eller tok livet av seg.