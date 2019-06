Oslo Frp uten valgkampleder tre måneder før kommunevalget

Fylkesleder Tone Ims Larssen i Oslo Frp bekrefter overfor Dagbladet at Adrian Smith Stenberg har trukket seg som lokal valgkampleder for Fremskrittspartiet tre måneder før kommune- og fylkestingsvalget.

– Veldig trist og ytterst beklagelig. Jeg forsøkte i det lengste å overtale ham til å fortsette, sier Ims Larssen.

Også to andre har gått ut av valgkamputvalget, ifølge Ims Larssen.

Det skal være uenighet om veivalg, strategi og arbeidsfordeling som har ført til at flere medlemmer av valgkamputvalget har kastet kortene.

– Snakker du med den ene eller den andre, så handler det vel litt om intern uenighet. Men mitt inntrykk er at det først og fremst handler om at arbeidspresset er blitt for stort, sier Ims Larssen.