«Dette er historien jeg aldri ønsket å skrive», starter Laila Anita Bertheussen Facebook-innlegget med. Hun er tidligere justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer. I mars ble hun siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å ha diktet opp en straffbar handling etter bilbrannen på parets eiendom.

«Jeg er blitt dratt inn i dette hylende og baklengs mens PST forsyner media med «godbiter» fra min havarerte ungdomstid. Jeg føler meg sjanseløs», skriver hun.

Langer ut mot PST

I midten av september ble det kjent at Bertheussen er blitt straffedømt tre ganger tidligere på 80-tallet for bedragerier, tyverier og dokumentfalsk. Det var Filter Nyheter som omtalte det først.

Ifølge nyhetsnettstedet har PST valgt å innhente dommene i forbindelse med etterforskningen av saken, selv om det er over 30 år siden forbrytelsene ble begått. Opplysningene er basert på anonyme kilder.

Bertheussen skriver at hun har forsøkt å legge disse lovbruddene bak seg, og at hun aldri fortalte Wara eller døtrene sine om det.

«Da jeg og TM (Tor Mikkel Wara, journ.anm.) møttes i 94 sa jeg at det var ting i min fortid jeg var for skamfull til å snakke om. Han respekterte det og spurte aldri», skriver Bertheussen.

Hun forteller at hun ble sint da hun fant ut at opplysningene om fortiden hennes var kommet ut i det offentlige rom.

«PSTs ansatte får leve med sine valg om å lekke 30–35 år gamle saker til pressen. Jeg bare håper dette valget ikke tar motet fra alle der ute som trodde de hadde gjort opp for seg og gått videre i livet», skriver hun.

Kritisk til mediene

Etter at etterforskningen av Bertheussen var over, er det blitt kjent at PST vil at Bertheussen skal tiltales. Saken er oversendt til Det nasjonale statsadvokatembetet, og til slutt er det Riksadvokaten som skal bestemme om det skal tas ut tiltale.

Bertheussen forteller at hun trodde det var en spøk da politiet kom på døren hennes 14. mars i år og opplyste henne om at hun var siktet, og om sjokket da hun fikk høre at PST hadde gått ut offentlig med saken:

«De forteller at de har holdt pressekonferanse angående siktelsen av meg. Det går rundt for meg og jeg klarer bare å presse ut ’hva er det du sier, hva med jentene mine, TM og min gamle mor på 81 år?’ Er de blitt varslet, hvem passer på dem?» skriver hun.

Hun er også kritisk til medienes søkelys.

«Jeg har aldri ønsket meg noen plass i søkelyset til hverken den ene eller den andre. Nå har media i månedsvis tært på det ene bildet de har brukt uten samtykke og uten å gjøre opp for seg. Det lille som er igjen av mitt privatliv må beskyttes, så de får ikke nye bilder av meg», skriver hun.

PST vil ikke kommentere

Bertheussen er siktet av PST for å ha tent på parets egen bil ved boligen deres i Oslo i mars i år.

Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister da det ble kjent at samboeren var siktet. Hun fikk også status som mistenkt i saker knyttet til flere hendelser ved parets bolig. Bertheussen erkjenner ikke straffskyld. Hennes advokat John Christian Elden har flere ganger gjentatt at han forventer at saken henlegges.

Aftenposten har kontaktet Bertheussens forsvarer John Christian Elden og PST i forbindelse med denne saken, så langt uten å få svar.

Seniorrådgiver Annett Aamodt i PST sier til VG at de er kjent med innlegget, men ønsker ikke å kommenter innholdet.