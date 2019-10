670.000 har lastet ned førerkort-appen

– Vi visste at dette kom til å bli populært, men interessen og trafikken overgår det meste. Vi er glade for at folk setter pris på tjenesten, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Den eldste brukeren av tjenesten er 95 år. Det er totalt 10 personer over 90 år som har lastet ned appen, ifølge Veivesenet.

2,2 millioner førerkort-innehavere kan bruke det nye digitale førerkortet. Noen får ikke tatt i bruk appen fordi at det ikke ligger et digitalt bilde i Vegvesenets system.

Flere land utvikler digitale førerkort, men Norge er trolig det første land i Europa som ruller ut løsningen i full skala, opplyser Statens vegvesen.

– Vi ønsker å gjøre det enklere for folk å bruke Vegvesenets tjenester. Vi har selvbrukertjenester og digitale tjenester innen mange områder. Nå også på førerkort, sier Dreyer.

Det digitale førerkortet er gyldig dokumentasjon på dine førerrettigheter. Du trenger ikke å ha med plastkortet i tillegg. Det digitale førerkortet er foreløpig bare gyldig i Norge og som legitimasjon dersom du blir stoppet i trafikkontroll.

Digitalt førerkort kan bare benyttes på én telefon om gangen. For Iphone må du ha IOS-versjon 9.0 eller nyere, mens Android-brukere må ha versjon 6.0 eller nyere.