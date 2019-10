Det var to personer i bilen, og begge ble først sendt til sykehus for sjekk. Senere opplyste politiet at tilstanden til den ene mannen ble forverre, og at han ble regnet som kritisk skadd, skriver iFinnmark.

– Det er kald og våt kjørebane i området, veibanen er kjempeglatt, sier operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i Finnmark politidistrikt til avisen.

Hendelsen skjedde i Bjørnevatn i Kirkenes.