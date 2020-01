Savnet norsk kvinne funnet død i Sverige

– Vi har fått beskjed fra politiet om at det er mer enn 99 prosent sikkert at det er Eirin som er funnet, sier bistandsadvokat Jon Anders Hasle til VG.

Levningene etter den 43 år gamle norske kvinnen ble funnet få kilometer unna der hun forsvant julaften.

Politiet opplyste i helgen at levningene var sendt til obduksjon hos Rettsmedisinalverket.

Fastsetter identitet

Pressetalsperson Åsa Emanuelsson i politiet i nordvestre Skåne sier til NTB at politiet ennå ikke formelt har identifisert kvinnen, men at dette er noe man jobber med, og at den norske kvinnens familie er orientert.

– Det er tegn som tyder på at det kan være den savnede kvinnen, og i løpet av dagen vil man jobbe med å fastsette identiteten, sier Emanuelsson til NTB.

Eirin Mikkelsen ble sist sett i 22-tiden julaften ved kaien Skeppsbron i Landskrona, og politiet har tidligere sagt at de mener hun forsvant mellom 22-tiden og morgenen første juledag. Ved middagstider første juledag ble Mikkelsen meldt savnet.

Uklart

Flere titalls frivillige og dykkere søkte etter den savnede kvinnen i flere dager, men søket ble avsluttet uten funn.

Politiet har gjennomført flere vitneavhør i saken, men har ikke opplyst om at noen er pågrepet etter mistenkt. I romjulen opplyste politiet at de etterforsket saken som en bortføring.

– Om det handler om det etter at obduksjon og rettsmedisinske undersøkelser er klare, det er foreløpig usikkert, sier Emanuelsson til NTB.

Den savnede kvinnen var i Landskrona med kjæresten sin da hun forsvant.