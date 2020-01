Flyet som brakte kvinnen og hennes to barn til Norge landet på Oslo lufthavn Gardermoen kl. 23.52.

PST opplyser at det ikke er aktuelt å kommentere saken nærmere i natt.

– Kvinnen er pågrepet og vil trolig ble fremstilt for varetektsfengsling mandag. Vi ønsker ikke å si noe mer i natt. Vi planlegger å holde et pressemøte lørdag der vi kan gi mer informasjon, sier seniorrådgiver i PST Martin Bernsen til Aftenposten.

Søreide: Barna fortjener ro og må skjermes. Jeg håper det respekteres.

Også Utenriksdepartementet bekrefter i natt at kvinnen og hennes to barn har landet i Norge.

«Et antatt sykt barn, moren og ett søsken landet i Norge i natt. Personell fra UD fulgte dem på reisen til Norge, med bistand fra norsk politi», skriver UD i en pressemelding.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier i pressemeldingen at bistand til hjemreise ble gitt på humanitært grunnlag fordi man frykter sykdom hos det ene barnet.

– Jeg er glad for at vi nå kan avslutte denne krevende konsulærsaken. Jeg takker alle som har bidratt i dette arbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksdepartementet opplyser at man har «samarbeidet med berørte myndigheter for å legge til rette for retur og mottak i Norge».

– Barna fortjener ro og må skjermes. Jeg håper dette respekteres, sier utenriksministeren.

Fra flyplassen skal de tre etter planen fraktes til sykehus for helsesjekk.

Kvinnen blir trolig fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag morgen.

PST har i natt pågrepet en 29 år gammel kvinne etter ankomst Gardermoen. Kvinnen er siktet for deltakelse i terrororganisasjon i Syria. — PST (@PSTnorge) January 17, 2020

TV 2 melder at uttransporten skjedde med Austrian Airlines fra Erbil fredag ettermiddag. Deretter fra Wien til København og så videre til Oslo med SAS-flight SK 1474 som landet klokken 23.52.

29-åringen var ikke iført niqab, men var tildekket med en jakke midt blant tjenestepersonell fra forskjellige norske myndigheter. Kvinnen ble geleidet helt til sist ut av flyet, ifølge TV2.

Regjeringens beslutning om hjemhentingen av den IS-siktede kvinnen har skapt voldsom misnøye i Frp, som nå truer med å gå ut av regjeringen med mindre de får innfridd en rekke nye krav.

PST har siktet kvinnen

PST har siktet kvinne for å ha sluttet seg til to terrorgrupper i årene mellom 2013 og 2019.

Ifølge siktelsen har hun først sluttet seg til Jabhat al-Nusra, en Al-Qaida-tilknyttet gruppe, og deretter Den islamske staten (IS).

Den norskpakistanske 29-åringen og hennes to barn ble tirsdag hentet ut av Syria.

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus har varslet en pressekonferanse etter at kvinnen og hennes barn har ankommet Norge.