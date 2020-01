Ifølge Nordhus kan det bevises at kvinnen i mange år forsøkte å komme seg vekk fra IS og ut av Syria.

– Ble hun i realiteten holdt fanget i Syria?

– Ja, hun opplever det slik. Det er helt på det rene og kan dokumenteres at hun i årevis har forsøkt å komme seg ut. Det er noe som blir glemt når vi ser en del av omtalen av henne, sier Nordhus, som beskrev forholdet til hennes to tidligere ektemenn som «svært komplisert».

– Ble hun holdt fanget av ektemannen?

– Når det gjelder detaljene omkring hennes svært vanskelige situasjon så ønsker vi at det er PST som får høre det aller først. Detaljene der vil jeg ikke gå inn på, sier Nordhus.

Han beskriver forholdene kvinnen har levd under som «forferdelige». På pressekonferansen begynte Nordhus å bygge opp et bilde av en ung kvinne som gjorde feil valg og i dag ønsker å ta «et oppgjør» med fortiden. Blant annet tok hun av seg niqaben så fort hun kunne etter utreisen.

– Hun har ikke behov for å ha på seg nikaben. Hun tok selv initiativ til å ta den av seg og var lettet over å ta den av seg og få på seg vanlige klær, sier Nordhus.

Mens Frp-leder Siv Jensen sier at kvinnen er en «terrorist», svarer Nordhus at hun er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Han viser til at kvinnen er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon, men at da hun reiste til Syria var ikke det straffbart etter norsk lov.

– Det ble først straffbart i juni 2013. Spørsmålet er derfor: Hadde hun da mulighet til å komme seg ut, og hva gjorde hun i tilfelle for å komme seg ut av Syria, sier han.

Nordhus har snakket med kvinnen i flere timer i løpet av helgen. Han vil ikke gi noen detaljer om hvilke forhold hun og barna nå lever i.

Hun var også gjennom et innledende avhørt av PST søndag. Nordhus sier hun ønsker å samarbeide med PST for å hindre at dette vil skje igjen.

Det er planlagt en omfattende avhørsprosess fremover, men Nordhus viser alle spørsmål om hvor lang tid etterforskningen vil ta til PST.

Natt til lørdag kom den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn hjem til Norge. Kvinnen ble umiddelbart pågrepet. Hun er siktet for deltagelse i en terrororganisasjon (paragraf 136a) og kan dermed risikere opptil seks års fengsel.

Barna blir godt ivaretatt

Nordhus sa på pressekonferansen at det viktigste for kvinnen var å få barna til Norge, for at de skal få nødvendig helsehjelp.

– Jeg har hele tiden ment at det var ekstra viktig å få denne familien ut av Al-Hol leiren, fordi gutten var undervektig og det var mistanke om cystisk fibrose, sier Nordhus som ikke vil gi noen opplsyninger om barnas tilstand.

– De har et ubetinget krav til absolutt skjerming, sier han.

Jan Tomas Espedal

– Risikofylt evakuering

16. oktober i fjor ble Nordhus kontaktet av norsk UD og orientert om at det var besluttet å evakuere kvinnen og de to barna.

– En vellykket evakuering forutsatte at kvinnen samarbeidet om praktiske forhold. Det var ikke uten risiko mens hun var i Al-Hol leiren. Den risikoen var hun villig til å ta, sier Nordhus.

Nordhus sier han er fornøyd med at de klarte å overtale de rette instansene i Norge om at familien skulle bli hentet til Norge.

– I Al-Hol leiren var det lenge et feltsykehus, hvor hennes barn mottok helsehjelp. Særlig den alvorlig syke gutten. Men det var ikke mulig å gi han nødvendig helsehjelp der. Det er godt dokumentert av leger på feltsykehuset, sier Nordhus.

Ifølge ham er kvinnen svært preget av tiden i Al-Hol leiren og av tiden i Syria, sier Nordhus.

– Hun var lettet over å ta av seg nikaben

Nordhus understreker at kvinnen ikke er siktet for å være en aktiv stridende i Syria.

– Det som blir sakens kjerne er om det faktum at hun befant seg i Syria, hadde relasjoner til personer som knyttes til terrorganisasjoner og har spilt en rolle som husmor, om det er straffbart. Hadde hun mulighet til å komme seg ut derfra, vil også være et spørsmål i saken, sier Nordhus.

Afshin Ismaeli

– Hun tar avstand fra metodene til terrororganisasjonene

Han sier kvinnen ønsker å samarbeide med PST, og at hun ønsker å ta et oppgjør med livet i Syria.

– Hun tar sterk avstand fra de metodene som det er kjent at de to terrorganisasjonene har brukt. Hun har vært tydelig på at hun tok et valg som var galt, som gjorde at hun endte opp i Syria. Det angrer hun bittert på, sier Nordhus.

Han ønsker ikke å si noe om opplegget som er rundt barna, eller om de har eller skal få møte besteforeldrene.

Pågrepet natt til lørdag

På en pressekonferanse lørdag sa PST at kvinnen er på Ullevål sykehus med begge barna. Hjemkomsten endrer ikke trusselbildet i Norge, konstaterte PST da de møtte pressen lørdag.

– Vi anser ikke at denne ene hjemkomsten endrer situasjonen slik vi vurderer det nå. Vi har kontroll på denne ene kvinnen, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

– Det er imidlertid et vanskelig bilde. Det er flere som sitter i fengsel, flere som slipper ut, og flere som kommer tilbake. Derfor vil dette være en løpende vurdering.

Ikke nødvendigvis straffbart

PST har siktet kvinnen for deltagelse i en terrororganisasjon (paragraf 136a), og hun kan dermed risikere opptil seks års fengsel.

Det er imidlertid ikke sikkert at kvinnen vil bli dømt i en rettssak. Justisminister Jørn Kallmyr frykter at vansker med å skaffe bevis mot den norske IS-siktede kvinnen fører til at hun får mildere straff i Norge.

Advokat Steingrim Wolland sier til NRK at det å ha vært i IS-kalifatet ikke i seg selv er nok til å bli dømt for deltagelse.

– Det er ikke gitt at kvinnen får straff. Det å være deltager i en terrororganisasjon er straffbart. Men det å bare leve i et IS-kontrollert område er ikke straffbart, sier Wolland til NRK.

Han var forsvarer for kvinnen som i mars 2019 ble den først kvinnen i Norge som ble dømt for IS-medvirkning. Hun ble i Oslo tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel.

Frp-topp insisterer på å kalle kvinnen «terrorist»

At regjeringen hentet kvinnen til Norge, har satt sinnene i kok i Frp. Statsminister Erna Solberg sier det var den eneste muligheten til å hente hjem kvinnens to barn. Ett av barna antas å være alvorlig syk.

I ordskiftet som har rast den siste uken, har flere ledende Frp-politikere de siste dagene beskrevet kvinnen som en «terrorist», uten forbehold. Det mener førsteamanuensis Anine Kierulf er problematisk.

Kvinnen nekter straffskyld og sier at hun kun har laget mat, vasket klær og tatt seg av barna. Frps innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheimsier at Frp står «veldig fritt til kalle henne for det vi mener hun er.»

– Hva IS-kvinnen måtte føle over å bli kalt terrorist, eller hva mediene ønsker at vi skal kalle kvinnen, bryr meg midt på ryggen, sier Frps innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheim.

– Forsiktige med ordbruken

Anine Kierulf, førsteamanuensis og spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), sier ordbruken er problematisk.

– Ansvarlige myndigheter skal være svært forsiktige med å formulere seg på en måte som kan skape tvil om borgeres uskyld før de er dømt, sier Kierulf.

– Det å bruke den typen ord om folk som ennå ikke er tiltalt eller dømt, har en side til uskyldspresumpsjonen, sier hun.