– Innledningsvis vil jeg si ta jeg har hatt tre hovedfokus. Jeg ville sikre at de norske barna og deres mor kom trygt å skjermet hjem itl norge. Jeg ønsket å tta vare på min plikt som hennes forsvarer. Jeg ønsket også å sikre at PST først av alle kunne få kvinnens stillingstagen til straffeskyld, sier Nils Christian Nordhus, advokaten til den IS-siktede kvinnen.

Natt til lørdag kom den terrorsiktede kvinnen og hennes to barn hjem til Norge. Kvinnen ble umiddelbart pågrepet.

På en pressekonferanse lørdag sa PST at kvinnen er på Ullevål sykehus med begge barna. Hjemkomsten endrer ikke trusselbildet i Norge, konstaterte PST da de møtte pressen lørdag.

– Vi anser ikke at denne ene hjemkomsten endrer situasjonen slik vi vurderer det nå. Vi har kontroll på denne ene kvinnen, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

– Det er imidlertid et vanskelig bilde. Det er flere som sitter i fengsel, flere som slipper ut, og flere som kommer tilbake. Derfor vil dette være en løpende vurdering.

Berit Roald / NTB scanpix

Ikke sikkert hun varetektsfengsles

PST har siktet kvinnen for deltagelse i en terrororganisasjon (paragraf 136a), og hun kan dermed risikere opptil seks års fengsel.

Men når den terrorsiktede tobarnsmoren møter i retten på mandag, er det langt fra sikkert at dommeren vil si ja til varetektsfengsling, sier advokatprofiler til NRK.

– Dette er ingen sak hvor det er automatikk i fengsling. Det er ikke så høy strafferamme, og det er ikke noen alvorlig bevisforspillelsesfare, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Ikke nødvendigvis straffbart

Det er heller ikke sikkert at kvinnen vil bli dømt i en rettssak. Justisminister Jørn Kallmyr frykter at vansker med å skaffe bevis mot den norske IS-siktede kvinnen fører til at hun får mildere straff i Norge.

Advokat Steingrim Wolland sier til NRK at det å ha vært i IS-kalifatet ikke i seg selv er nok til å bli dømt for deltagelse.

– Det er ikke gitt at kvinnen får straff. Det å være deltager i en terrororganisasjon er straffbart. Men det å bare leve i et IS-kontrollert område er ikke straffbart, sier Wolland til NRK.

Han var forsvarer for kvinnen som i mars 2019 ble den først kvinnen i Norge som ble dømt for IS-medvirkning. Hun ble i Oslo tingrett dømt til to år og ni måneders fengsel.

Afshin Ismaeli

Frp-topp insisterer på å kalle kvinnen «terrorist»

At regjeringen hentet kvinnen til Norge, har satt sinnene i kok i Frp. Statsminister Erna Solberg sier det var den eneste muligheten til å hente hjem kvinnens to barn. Ett av barn antas å være alvorlig syk.

I ordskiftet som har rast den siste uken, har flere ledende Frp-politikere de siste dagene beskrevet kvinnen som en «terrorist», uten forbehold. Det mener førsteamanuensis Anine Kierulf er problematisk.

Kvinnen nekter straffskyld og sier at hun kun har laget mat, vasket klær og tatt seg av barna. Frps innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheimsier at Frp står «veldig fritt til kalle henne for det vi mener hun er.»

– Hva IS-kvinnen måtte føle over å bli kalt terrorist, eller hva mediene ønsker at vi skal kalle kvinnen, bryr meg midt på ryggen, sier Frps innvandringstalsmann Jon Engen-Helgheim.

Privat

– Forsiktige med ordbruken

Anine Kierulf, førsteamanuensis og spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), sier ordbruken er problematisk.

– Ansvarlige myndigheter skal være svært forsiktige med å formulere seg på en måte som kan skape tvil om borgeres uskyld før de er dømt, sier Kierulf.

– Det å bruke den typen ord om folk som ennå ikke er tiltalt eller dømt, har en side til uskyldspresumpsjonen, sier hun.