Hver fjerde beboer på hybel eller i bofellesskap sjekker ikke brannvarsleren årlig, slik det anbefales å gjøre. Det er konklusjonen etter en undersøkelse som er foretatt av markedsanalyseselskapet Ipsos på vegne av Gjensidige Forsikring.

– Det er særlig alvorlig at de som bor i hybler og andre bofellesskap ikke kontrollerer røykvarsleren årlig, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Han viser til at de må forholde seg til mange andre mennesker og ikke bare kan stole på seg selv.

Røykvarslere bør testes årlig og hver gang man har vært bortreist over lengre tid.

Slappest i Oslo

Undersøkelsen har avslørt at folk so bor i Oslo er slappere når det gjelder å sjekke brannvarsleren, enn hva folk er ellers i landet.

– Den viktigste funksjonen til røykvarsleren er å varsle brann om natten når de fleste av sansene våre er i hvilemodus, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Da er det viktig at røykvarsleren er plassert på en slik måte at lyden kan høres på soverommet, såpass kraftig at man våkner av den. – Så når man i disse dager bytter batteri og tester at den fungerer, så må vi også tenke på om lyden er tilstrekkelig til å vekke oss om natten, sier Søtorp.